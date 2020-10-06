ОСТАННІ НОВИНИ

Медведчук зустрівся з Путіним у Підмосков'ї і просив для України вакцини від COVID-19

Соломія Головіна

|

Голова політради партії «ОПЗЖ» Віктор Медведчук зустрівся зі своїм кумом президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє УП з посиланням на ТАСС.

 

Вони зустрілися в Росії у Ново-Огарьово (у резиденції під Москвою).

Реклама партнерів

Путін заявив про готовність сприяти «відновленню відносин» Росії та України. Про приїзд Медведчука в Росію написали усі російські державні ЗМІ.

Зазначається, що політик з «ОПЗЖ» попросив російського президента надати Україні вакцини від COVID-19, той погодився.

Український політик похвалився, що вакцинувався з сім’єю в окупованому Криму російською вакциною: «Відпочиваючи в Криму в серпні місяці, вакцинувалася я, дружина Оксана, наш син Богдан, і дуже добре її перенесли».

Також Медведчук просив у свого кума обдумати «можливе часткове зняття санкції з України», зокрема, щодо українських промислових підприємств. На це прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін пообіцяв «вивчити пропозицію про можливе часткове скасування контрсанкцій РФ проти України».

«Дуже раді, що в Україні є такі політичні сили, які чесно і відкрито висловлюють свою позицію. Росія за вибудовування російсько-українських відносин», – сказав Володимир Путін.

Додамо, що минулого року Медведчук їздив до Путіна двічі напередодні виборів – у березні та у липні. Цього місяця в Україні знову відбудуться вибори (місцеві) – 25 жовтня.

Як повідомляв Львівський портал, президент Росії Володимир Путін у серпні заявив, що в РФ зареєстрували першу у світі вакцину від COVID-19.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації
Наталя ДУЛЯБА
Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації

COVID-19 не відступає і, на жаль, «підкошує» все більше людей. Водночас в Україні більшає хворих із важким перебігом. Не...

За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів
Анастасія ПИЖ
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів

У теперішній час придбати улюблені продукти зовсім нескладно. У продажу наразі є все: від свіжих вітчизняних овочів ново...

Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов
Соломія ГОЛОВІНА
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов

Днями відбулася річниця повернення на Батьківщину 24 військових моряків та 11 політичних бранців Кремля з України, серед...

Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти
Анастасія ПИЖ
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти

Осінь в Україні – це пора збирання врожаю овочів і фруктів. Мешканці нашої Львівщини саме зараз міркують: де купити вітч...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...