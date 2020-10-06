Медведчук зустрівся з Путіним у Підмосков'ї і просив для України вакцини від COVID-19

Голова політради партії «ОПЗЖ» Віктор Медведчук зустрівся зі своїм кумом президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє УП з посиланням на ТАСС.

Вони зустрілися в Росії у Ново-Огарьово (у резиденції під Москвою).

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Путін заявив про готовність сприяти «відновленню відносин» Росії та України. Про приїзд Медведчука в Росію написали усі російські державні ЗМІ.

Зазначається, що політик з «ОПЗЖ» попросив російського президента надати Україні вакцини від COVID-19, той погодився.

Український політик похвалився, що вакцинувався з сім’єю в окупованому Криму російською вакциною: «Відпочиваючи в Криму в серпні місяці, вакцинувалася я, дружина Оксана, наш син Богдан, і дуже добре її перенесли».

Також Медведчук просив у свого кума обдумати «можливе часткове зняття санкції з України», зокрема, щодо українських промислових підприємств. На це прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін пообіцяв «вивчити пропозицію про можливе часткове скасування контрсанкцій РФ проти України».

«Дуже раді, що в Україні є такі політичні сили, які чесно і відкрито висловлюють свою позицію. Росія за вибудовування російсько-українських відносин», – сказав Володимир Путін.

Додамо, що минулого року Медведчук їздив до Путіна двічі напередодні виборів – у березні та у липні. Цього місяця в Україні знову відбудуться вибори (місцеві) – 25 жовтня.

Як повідомляв Львівський портал, президент Росії Володимир Путін у серпні заявив, що в РФ зареєстрували першу у світі вакцину від COVID-19.

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