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Молодь не отримає вакцину від коронавірусу до 2022 року, – ВООЗ

Ольга Денисяка

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Молоді люди можуть не отримати вакцину від коронавірусу до 2022 року. Пріоритет буде надаватися медичним працівникам і громадянам з груп ризику. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

 

За словами головної наукової співробітниці Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Сум’ї Свамінатан, найближчим часом масова вакцинація малоймовірна.

«Здоровим молодим людям, можливо, доведеться почекати до 2022 року, перш ніж їм зроблять щеплення від коронавірусу. Більшість людей згодні, що все починається з медичних і передових робітників. Але навіть тут потрібно визначити, хто з них піддається найбільшому ризику. Потім літні люди і так далі», – сказала Свамінатан.

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У ВООЗ розраховують, що до 2021 року буде хоча б одна ефективна вакцина. Однак навіть у такому випадку вона буде доступна в обмежених кількостях.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ казали, що вакцина від COVID-19 може бути готовою до кінця 2020 року.

Як писав Львівський портал, президент України Володимир Зеленський пообіцяв 1 млн доларів тому, хто винайде дієву вакцину від коронавірусу.

Станом на середину червня в Європі вже замовили 400 млн доз вакцини від COVID-19, яку розробляє компанія AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом. Нещодавно у Великій Британії на людях випробовували ще одну вакцину від коронавірусу. Детальніше – тут.

На початку серпня президент Росії Володимир Путін заявив, що в РФ зареєстрували першу у світі вакцину від COVID-19 і його донька уже зробила щеплення.

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