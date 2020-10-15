COVID-19 на Львівщині: у сімох районах немає нових хворих

Станом на 15 жовтня коронавірус виявлено у 23 806 мешканців Львівської області, зокрема за останню добу – 331 випадок. Нових хворих не зафіксували у семи районах та чотирьох містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили у обласному лабораторному центрі.

Традиційно найбільше нових хворих за минулу добу зафіксовано у Львові – плюс 94 інфікування COVID-19. Далі йдуть Сокальський (+50), Яворівський (+41), Городоцький (+25), та Жовківський (+18) райони.

Жодного нового випадку за добу не зафіксовано у таких районах та містах обласного значення: м. Стебник, м. Новий Розділ, м. Борислав, м. Трускавець, Радехівський, Кам’янка-Бузький, Жидачівський, Дрогобицький, Буський, Турківський та Самбірський райони.

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Випадки реєструвалися у жителів:

м. Львова – 10934 (+94 за минулу добу)

Пустомитівського району – 1941 (+6)

Яворівського району – 1313 (+41)

Жовківського району – 1109 (+18)

Миколаївського району – 824 (+11)

Сокальського району – 733 (+50)

Городоцького району – 710 (+25)

Кам’янка-Бузького – 644 (0)

м. Дрогобич – 587 (+6)

Перемишлянського району – 546 (+2)

Золочівського району – 503 (+14)

Бродівського району – 364 (+7)

м. Червоноград – 363 (+17)

Жидачівського району – 351 (0)

Дрогобицького району – 310 (0)

Самбірського району – 305 (0)

м.Самбір – 283 (+1)

Мостиського району – 285 (+6)

м.Стрий – 272 (+11)

Стрийського району – 208 (+14)

Радехівського району – 207 (0)

Буського району – 205 (0)

м. Борислав – 179 (0)

Сколівського району – 151 (+1)

Старосамбірського району – 114 (+5)

Турківського району – 111 (0)

м. Трускавець – 103 (+0)

м. Стебник – 65 (+0)

м.Новий Розділ – 50 (0)

м.Моршин – 22 (+1)

Від ускладнень COVID-19 померло 660 людей (+ 11 за останню добу). Також побороти інфекцію вдалося 9010 особам (+21 за останню добу).

Як повідомляв Львівський портал, 13 жовтня, Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину до 31 грудня. Також в Україні змінили критерії для встановлення червоної зони карантину та ввели низку обмежень. Детальніше про нововведення читайте за посиланням.

Своєю чергою міністр охорони здоров’я Максим Степанов також заявив про погіршення в Україні ситуації з коронавірусом. Він закликав дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, адже недотримання їх призведе до того, що ситуація з поширенням коронавірусу може швидко вийти з-під контролю.

Проте на засіданні уряду, яке відбудеться у вівторок 13 жовтня, МОЗ пропонуватиме низку суворіших обмежень у зонах епідемічної небезпеки, але про локдаун не йдеться.

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