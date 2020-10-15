ОСТАННІ НОВИНИ

COVID-19 на Львівщині: у сімох районах немає нових хворих

Ольга Денисяка

|

Станом на 15 жовтня коронавірус виявлено у 23 806 мешканців Львівської області, зокрема за останню добу – 331 випадок. Нових хворих не зафіксували у семи районах та чотирьох містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили у обласному лабораторному центрі.

 

Традиційно найбільше нових хворих за минулу добу зафіксовано у Львові – плюс 94 інфікування COVID-19. Далі йдуть Сокальський (+50), Яворівський (+41), Городоцький (+25), та Жовківський (+18) райони.

Жодного нового випадку за добу не зафіксовано у таких районах та містах обласного значення: м. Стебник, м. Новий Розділ, м. Борислав, м. Трускавець, Радехівський, Кам’янка-Бузький, Жидачівський, Дрогобицький, Буський, Турківський та Самбірський райони.

Реклама партнерів

Випадки реєструвалися у жителів:

  • м. Львова – 10934 (+94 за минулу добу)
  • Пустомитівського району – 1941 (+6)
  • Яворівського району – 1313 (+41)
  • Жовківського району – 1109 (+18)
  • Миколаївського району – 824 (+11)
  • Сокальського району – 733 (+50)
  • Городоцького району – 710 (+25)
  • Кам’янка-Бузького – 644 (0)
  • м. Дрогобич – 587 (+6)
  • Перемишлянського району – 546 (+2)
  • Золочівського району – 503 (+14)
  • Бродівського району – 364 (+7)
  • м. Червоноград – 363 (+17)
  • Жидачівського району – 351 (0)
  • Дрогобицького району – 310 (0)
  • Самбірського району – 305 (0)
  • м.Самбір – 283 (+1)
  • Мостиського району – 285 (+6)
  • м.Стрий – 272 (+11)
  • Стрийського району – 208 (+14)
  • Радехівського району – 207 (0)
  • Буського району – 205 (0)
  • м. Борислав – 179 (0)
  • Сколівського району – 151 (+1)
  • Старосамбірського району – 114 (+5)
  • Турківського району – 111 (0)
  • м. Трускавець – 103 (+0)
  • м. Стебник – 65 (+0)
  • м.Новий Розділ – 50 (0)
  • м.Моршин – 22 (+1)

Від ускладнень COVID-19 померло 660 людей (+ 11 за останню добу). Також побороти інфекцію вдалося  9010 особам (+21 за останню добу).

Як повідомляв Львівський портал, 13 жовтня, Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину до 31 грудня. Також в  Україні змінили критерії для встановлення  червоної зони карантину та ввели низку обмежень. Детальніше про нововведення читайте за посиланням.

Своєю чергою міністр охорони здоров’я Максим Степанов також заявив про погіршення в Україні ситуації з коронавірусом. Він закликав дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, адже недотримання їх призведе до того, що ситуація з поширенням коронавірусу може швидко вийти з-під контролю.

Проте на засіданні уряду, яке відбудеться у вівторок 13 жовтня, МОЗ пропонуватиме низку суворіших обмежень у зонах епідемічної небезпеки, але про локдаун не йдеться.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Не пропусти! 15 жовтня в рамках акції АТБ «Вітамін дня» мандарини можна купити за пів ціни
Дарина СМЕРЕЧАНСЬКА
Не пропусти! 15 жовтня в рамках акції АТБ «Вітамін дня» мандарини можна купити за пів ціни

Аби підтримати громадян у наш пандемічний час, найбільший за багатьма показниками представник галузі роздрібної торгівлі...

Новий рівень ритейлу: за рахунок яких сервісів купувати товари в «АТБ» безпечно, комфортно та просто
Анастасія ПИЖ
Новий рівень ритейлу: за рахунок яких сервісів купувати товари в «АТБ» безпечно, комфортно та просто

Незважаючи на складний рік пандемії коронавірусу, карантину та обмежень, найбільша торговельна мережа України продовжує ...

Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації
Наталя ДУЛЯБА
Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації

COVID-19 не відступає і, на жаль, «підкошує» все більше людей. Водночас в Україні більшає хворих із важким перебігом. Не...

За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів
Анастасія ПИЖ
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів

У теперішній час придбати улюблені продукти зовсім нескладно. У продажу наразі є все: від свіжих вітчизняних овочів ново...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...