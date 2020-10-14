Коронавірус на Львівщині: нових хворих не виявили лише у двох районах

Станом на 14 жовтня коронавірус виявлено у 23 474 мешканців Львівської області, зокрема за останню добу – 345 випадків. Нових хворих не зафіксували у двох районах та трьох містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили у обласному лабораторному центрі.
Традиційно найбільше нових хворих за минулу добу зафіксовано у Львові – плюс 171 інфікування COVID-19. Далі йдуть Пустомитівський (+41), Жовківський (+16), Дрогобицький (+16) райони. Жодного нового випадку за добу не зафіксовано у таких районах та містах обласного значення: м. Стебник, м. Новий Розділ, м. Борислав, Радехівський та Старосамбірський района.
Випадки реєструвалися у жителів:
- м. Львова – 10840 (+171 за минулу добу)
- Пустомитівського району – 1935 (+41)
- Яворівського району – 1272 (+6).
- Жовківського району – 1091 (+16)
- Городоцького району – 685 (+12)
- Сокальського району – 683 (+3)
- Миколаївського району – 644 (+5)
- Кам’янка-Бузького – 627 (+3)
- м. Дрогобич – 581 (+29)
- Перемишлянського району – 544 (+8)
- Золочівського району – 489 (+3)
- Жидачівського району – 351 (+4)
- Бродівського району – 357 (+1)
- м. Червоноград – 346 (+7)
- Дрогобицького району – 310 (+5)
- Самбірського району – 305 (+11)
- м.Самбір – 282 (+2)
- Мостиського району – 279 (+3)
- м.Стрий – 261 (+2)
- Радехівського району – 207 (0)
- Буського району – 205 (+1)
- Стрийського району – 194 (+3)
- м. Борислав – 178 (0)
- Сколівського району – 150 (+1)
- Турківського району – 111 (+1)
- Старосамбірського району – 109 (0)
- м. Трускавець – 103 (+10)
- м. Стебник – 65 (+0)
- м.Новий Розділ – 50 (0)
- м.Моршин – 21 (+1)
Від ускладнень COVID-19 померло 649 людей (+ 12 за останню добу). Також побороти інфекцію вдалося 8989 особам (+75 за останню добу).
Як повідомляв Львівський портал, 13 жовтня, Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину до 31 грудня. Також в Україні змінили критерії для встановлення червоної зони карантину та ввели низку обмежень. Детальніше про нововведення читайте за посиланням.
Своєю чергою міністр охорони здоров’я Максим Степанов також заявив про погіршення в Україні ситуації з коронавірусом. Він закликав дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, адже недотримання їх призведе до того, що ситуація з поширенням коронавірусу може швидко вийти з-під контролю.
Проте на засіданні уряду, яке відбудеться у вівторок 13 жовтня, МОЗ пропонуватиме низку суворіших обмежень у зонах епідемічної небезпеки, але про локдаун не йдеться.
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Ольга Денисяка