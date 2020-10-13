На Львівщині батькам загиблих в авіакатастрофі курсанів вручили відзнаки

У вівторок, 13 жовтня, батькам курсантів Івана Кожедуба Віталія Вільхового та Ростислава Булія, які загинули в авіакатастрофі на Харківщині 25 вересня, вручили медалі «За військову службу Україні». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Медалями курсантів нагородили (посмертно) Указом Президента України Володимира Зеленського від 6 жовтня 2020 року.

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Відповідно до Указу Президента та наказу Міністра оборони сім’ям загиблих виплатять по 1, 5 млн гривень.

Окрім того, сім’ям загиблих курсантів з Львівщини з обласного бюджету виплатять по 25 тисяч гривень компенсації з обласного бюджету.

Раніше Львівський портал повідомляв, що 25 вересня на Харківщині розбився військовий літак із курсантами. Унаслідок авіакатастрофи з 27 осіб, що перебували на борту, загинуло 26 людей та вижила 1 особа.

Згодом стало відомо, що у авіакатастрофі на Харківщині загинуло двоє юних курсантів з Львівщини.

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба опублікував список загиблих військових у авіакатастрофі на Харківщині.

У вівторок, 6 жовтня, на майдані Свободи у Харкові проходить церемонія вшанування офіцерів та курсантів Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, які трагічно загинули унаслідок катастрофи військового літака Ан-26 під Чугуєвом. Серед них – мешканець Львівщини Ростислав Булій.

З іншим курсантом Віталієм Вільховим попрощалися на Львівщині 30 вересня.

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