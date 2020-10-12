У Зеленського назвали три варіанти отримання вакцини від COVID-19

Україна може отримати вакцину від коронавірусу COVID-19 кількома шляхами. Один з них – виробництво на українських потужностях. Про це в інтерв’ю Інтерфакс-Україна розповів заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква.

За його словами, якщо закордонні компанії зацікавляться в таких виробничих потужностях, то вакцина швидше з’явиться в Україні.

«Очевидно, що виробляючи її для інших країн, ми також будемо виробляти її для себе за відповідними угодами. Це один шлях. Але тут повинні між собою говорити фахівці, фармацевти, подивитися на наші потужності, оцінити їх», – зазначив Жовква.

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Наступний варіант полягає в тому, що Україна зможе купити надлишки вакцини в країнах-учасницях Європейського союзу. Третій – стати в чергу з країн партнерів.

«Ці три шляхи всі реальні. Можливо, всі з них як раз і будуть реалізовані. І я думаю, що в той час, коли вакцину вже буде вироблено, випробувано і поставлено на виробництво, Україна точно не буде відставати в отриманні цієї вакцини», – додав Жовква.

Як писав Львівський портал, президент України Володимир Зеленський пообіцяв 1 млн доларів тому, хто винайде дієву вакцину від коронавірусу.

Станом на середину червня в Європі вже замовили 400 млн доз вакцини від COVID-19, яку розробляє компанія AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом. Нещодавно у Великій Британії на людях випробовували ще одну вакцину від коронавірусу. Детальніше – тут.

На початку серпня президент Росії Володимир Путін заявив, що в РФ зареєстрували першу у світі вакцину від COVID-19 і його донька уже зробила щеплення.

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