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За минулу добу на Львівщині COVID-19 виявлено у ще 202 людей

Соломія Головіна

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Станом на ранок 11 жовтня на Львівщині підтверджено 22 588 випадків інфікування коронавірусом. За минулу добу COVID-19 виявлено у 202 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 22588 осіб. Водночас 624 людини померли (+4 за минулу добу), 8740 пацієнтів одужало (+89 за минулу добу).

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 925 ПЛР-тестів, з них 202 – позитивні. Серед них львів`ян – 123. Залишку проб у холодильнику нема.

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Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 9670 осіб, госпіталізовані – 2236, на амбулаторному лікуванні – 7434 особи, виписані – 2080 осіб. Зараз у лікарні перебуває 155 осіб, з них в реанімації – 9 осіб, на апаратні ШВЛ – 3 особи.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 85 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 54 пацієнти, у лікарні швидкої медичної допомоги – 153 пацієнти.

Як відомо, з 12 жовтня в Україні запрацюють нові карантинні зони. Майже вся територія Львівщини опинилася у «жовтій зоні». Що стосується Львова, то він і далі залишається «помаранчевим».

Зазначимо, ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Так, 9 жовтня ми повідомляли, що за останню добу діагноз «коронавірус» було підтверджено 5 804 особам –  це антирекорд кількості нових хворих за добу.

Своєю чергою міністр охорони здоров’я Максим Степанов також заявив про погіршення в Україні ситуації з коронавірусом. Він закликав дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, адже недотримання їх призведе до того, що ситуація з поширенням коронавірусу може швидко вийти з-під контролю.

Варто наголосити, що тепер тести на коронавірус можна буде безкоштовно здавати у приватних лабораторіях. На це скерували кошти із держбюджету.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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