Майже вся Львівщина – у «жовтій зоні», але не Львів: із 12 жовтня запрацює новий епідподіл

Новий поділ на карантинні зони в Україні запрацює від завтра, 12 жовтня. Зокрема, майже вся Львівська область буде у «жовтій зоні», Львів залишиться «помаранчевим». Відпвоідне рішення ухвалили під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У «помаранчевій зоні» будуть : місто Львів, Пустомитівський та Яворівський райони Львівської області;

У «жовтій зоні» будуть: міста Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам’янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Радехівський та Сокальський райони Львівської області.

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Детальніше про епідемічний поділ інших областей України читайте ТУТ.

Зазначимо, коли регіон потрапляє у «помаранчеву зону», то там забороняється:

діяльність закладів розміщення (хостели, турбази, окрім готелів);

діяльність розважальних закладів (ресторанів у нічний час);

планові госпіталізації в лікарнях;

спортзали, фітнес-центри, заклади культури;

прийом нових змін в дитячі табори;

обмеження для масових заходів (1 людина на 20 квадратних метрів);

Натомість, коли регіон потрапляє у «жовту зону», то там починає діяти заборона на відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку. Крім цього діють і заборони «зеленої зони». Зокрема, мешканці повинні використовувати маски чи респіратора у громадських будівлях та транспорті, проведення масових заходів можливе за умови не більше 1 людини на 5 квадратних метрів, кінотеатри можуть працювати із заповненістю на 50%. Перевезення пасажирів можливе тільки в межах сидячих місць.

Нагадаємо, що станом на ранок 11 жовтня на Львівщині підтверджено 22 588 випадків інфікування коронавірусом. Наразі Львівщина займає третє місце в Україні за кількістю інфікувань.

Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Так, 9 жовтня ми повідомляли, що за останню добу діагноз «коронавірус» було підтверджено 5 804 особам – це антирекорд кількості нових хворих за добу.

Своєю чергою міністр охорони здоров’я Максим Степанов також заявив про погіршення в Україні ситуації з коронавірусом. Він закликав дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, адже недотримання їх призведе до того, що ситуація з поширенням коронавірусу може швидко вийти з-під контролю.

Варто наголосити, що тепер тести на коронавірус можна буде безкоштовно здавати у приватних лабораторіях. На це скерували кошти із держбюджету.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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