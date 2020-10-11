Коронавірус в Україні забрав життя вже 4 972 людей

В Україні станом на 11 жовтня зафіксовано 261 034 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Зокрема, за останню добу – 4 768 нових випадків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Загалом хвороба вже забрала життя 4 972 людей (+85 за добу), 113 507 пацієнтів одужали (+937 за добу).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

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1.м. Київ – 27 497 випадків;

2.Харківська область – 24 445 випадків;

3.Львівська область – 22 588 випадків;

4.Одеська область – 16 605 випадків;

5.Чернівецька область – 16 319 випадків;

6.Тернопільська область – 15 798 випадків;

7.Івано-Франківська область – 15 197 випадків;

8.Рівненська область – 14 493 випадки;

9.Київська область – 11 096 випадків;

10.Закарпатська область – 10 850 випадків;

11.Волинська область – 9 645 випадків;

12.Хмельницька область – 8 792 випадки;

13.Дніпропетровська область – 8 781 випадок;

14.Житомирська область – 8 326 випадків;

15.Вінницька область – 7 569 випадків;

16.Сумська область – 6 862 випадки;

17.Донецька область – 5 649 випадків;

18.Черкаська область – 5 598 випадків;

19.Чернігівська область – 5 518 випадків;

20.Запорізька область – 5 461 випадок;

21.Миколаївська область – 4 546 випадків;

22.Полтавська область – 4 377 випадків;

23.Херсонська область – 1 892 випадки;

24.Луганська область – 1 826 випадків;

25.Кіровоградська область – 1 304 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 жовтня до Центру надійшло 4 457 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 329 371 повідомлення про підозру на COVID-19.

Зауважимо, що з 12 жовтня в Україні запрацюють нові карантинні зони. Майже вся територія Львівщини опинилася у «жовтій зоні». Що стосується Львова, то він і далі залишається «помаранчевим».

Зазначимо, ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Так, 9 жовтня ми повідомляли, що за останню добу діагноз «коронавірус» було підтверджено 5 804 особам – це антирекорд кількості нових хворих за добу.

Своєю чергою міністр охорони здоров’я Максим Степанов також заявив про погіршення в Україні ситуації з коронавірусом. Він закликав дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, адже недотримання їх призведе до того, що ситуація з поширенням коронавірусу може швидко вийти з-під контролю.

Додамо, що тепер тести на коронавірус можна буде безкоштовно здавати у приватних лабораторіях. На це скерували кошти із держбюджету.

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