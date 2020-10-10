5 728 нових випадків за добу: ситуація з коронавірусом в Україні

В Україні станом на ранок 10 жовтня є 256 266 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу зафіксовано 5 728 нових випадків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Загалом коронавірус вже забрав життя 4 887 осіб (+108 за добу), 112 570 пацієнтів одужали (+1 920 за добу)

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

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1.м. Київ – 26 995 випадків;

2.Харківська область – 23 852 випадки;

3.Львівська область – 22 386 випадків;

4.Одеська область – 16 445 випадків;

5.Чернівецька область – 16 137 випадків;

6.Тернопільська область – 15 590 випадків;

7.Івано-Франківська область – 15 000 випадків;

8.Рівненська область – 14 259 випадків;

9.Київська область – 10 892 випадки;

10.Закарпатська область – 10 761 випадок;

11.Волинська область – 9 527 випадків;

12.Дніпропетровська область – 8 580 випадків;

13.Хмельницька область – 8 464 випадки;

14.Житомирська область – 8 024 випадки;

15.Вінницька область – 7 466 випадків;

16.Сумська область – 6 633 випадки;

17.Донецька область – 5 599 випадків;

18.Черкаська область – 5 479 випадків;

19.Чернігівська область – 5 425 випадків.

20.Запорізька область – 5 346 випадків;

21.Миколаївська область – 4 394 випадки;

22.Полтавська область – 4 206 випадків;

23.Херсонська область – 1 806 випадків;

24.Луганська область – 1 712 випадків;

25.Кіровоградська область – 1 288 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 жовтня до Центру надійшло 5 916 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 324 914 повідомлень про підозру на COVID-19.

Як відомо, станом на 9 жовтня в Україні було зафіксовано черговий антирекорд кількості нових хворих за добу – 5 804 осіб.

Зауважимо, що з 12 жовтня в Україні запрацюють нові карантинні зони. Майже вся територія Львівщини опинилася у «жовтій зоні». Що стосується Львова, то він і далі залишається «помаранчевим».

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов також заявив про погіршення в Україні ситуації з коронавірусом. Він закликав дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, адже недотримання їх призведе до того, що ситуація з поширенням коронавірусу може швидко вийти з-під контролю.

Додамо, що тепер тести на коронавірус можна буде безкоштовно здавати у приватних лабораторіях. На це скерували кошти із держбюджету.

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