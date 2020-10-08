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В українських лікарнях з коронавірусом – понад 20 тисяч пацієнтів

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 8 жовтня в лікарнях з діагнозом COVID-19 перебуває вже понад 20 тисяч хворих, і кожного дня їх число збільшується. про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Львівський портал.

 

«В лікарнях з діагнозом COVID-19 перебуває вже понад 20 тисяч хворих, і кожного дня їх число збільшується», – заявив Степанов.

Також він наголосив, що кількість реаніматологів, інфекціоністів та лікарів у медичних закладах є обмеженою.

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«Медична система може не витримати, якщо ми масово не почнемо дотримуватися встановлених правил епідемічної небезпеки», – додав він.

Зазначимо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу отримав Київ, а Львівська область зайняла друге.

Із 5 жовтня в Україні запрацювали нові карантинні зони, згідно з якими Львів із «жовтої зони» перенесли у «помаранчеву».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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