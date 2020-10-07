У Львові створили 780 інклюзивних книжок для дітей: їх розповсюдять по всій Україні

У Львові створили 10 інклюзивних видань, а це 780 книжок, які розповсюдять по всій Україні. Вже за декілька днів понад 50 спеціальних установ для незрячих дітей по всій країні отримають нові книги в універсальному дизайні, які надрукували у Львові. Кожна книжка має аудіоверсію, кольоровий рельєфний малюнок, який можна «побачити» на дотик, та надрукована шрифтом Брайля. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Книга, що долає бар’єри» – новий проєкт Львівського обласного осередку ВГО «Українська спілка інвалідів – УСІ. В межах цього проєкту надруковано 10 видань в універсальному дизайні. Загалом це 780 книг.

«Усі книги мають рельєфно-крапковий і плоский шрифт, рельєфні кольорові малюнки, тверді палітурки з написом шрифтом Брайля, QR-код з озвученим текстом кожного видання. Це книги в універсальному дизайні, які можуть читати як умовно здорові діти, так і незрячі, слабозорі, особи з вадами слуху, опорно-рухового апарату, дислексією та ін. Книги підібрані таким чином, щоб задовільнити цікавість дітей різних вікових категорій. Усі книги виховують у дітей, передовсім – незрячих, грамотне мовлення, дарують їм незабутні емоції та враження від прочитаного», – розповіла виконавча директорка Львівського осередку «Українська спілка інвалідів – УСІ», радниця міського голови Львова Оксана Потимко.

Реклама партнерів

Серед книжок – «Ліга непарних шкарпеток» Г. Вдовиченко, «Мед для мами» І. Малковича, «Ватага веселих волоцюг» А. Бачинського, «Хто зробить сніг» Т. Прохасько і М. Прохасько, «Пан Сирник і різдвяний пампушок» С. Лінинської та ін.

Друкували усі книги співробітники Ресурсного центру НУ «Львівська політехніка». Там же публікували рельєфні кольорові малюнки, які можна «побачити» на дотик. Публікацією книг і тактильних малюнків займалась Катерина Івашутіна. Озвучував книги Ярослав Нудик – артист ВФ «Піккардійська терція». Координувала проєкт незряча науковиця і громадська діячка Оксана Потимко.

Усі 780 книг через декілька днів «поїдуть» в усі куточки України. Книги отримають 12 спеціальних шкіл-інтернатів для незрячих дітей (Львів, Київ, Одеса, Харків, Житомир, Запоріжжя, Слов’янськ на Донеччині та Рубіжне на Луганщині, Черкаси та ін), 13 обласних бібліотек для дітей (Дніпро, Чернівці, Чернігів, Київ та ін.), усі 23 обласні універсальні бібліотеки України, а також Центральна спеціалізована бібліотека для сліпих у Києві, ДНУ «Книжкова палата України», окремі профільні установи.

Ще один бонус проєкту – розміщення усіх 10-ти видань в електронному форматі, готовому до друку шрифтом Брайля, на веб-сторінці usi.org.ua в категорії «бібліотека, рельєфно-крапкові книги».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.