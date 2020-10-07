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На Львівщині попрощалися із загиблим в авіатрощі Ростиславом Булієм

Вероніка Рой

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У середу, 7 жовтня, у селі Торчиновичі Старосамбірського району поховали 22-річного Ростислава Булія, котрий загинув результаті авіатрощі Ан-26 поблизу Чугуєва на Харківщині. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний комісар Львівщини Олександр Тіщенко.

 

«Сьогодні Львівщина віддає останню шану Ростиславу Булію, курсанту Харківського університету Повітряних Сил імені І.Кожедуба, який загинув у авіатрощі Ан-26 поблизу Чугуєва. Рідні, близькі, військовослужбовці і просто небайдужі прийшли провести в останню путь Ростислава.Немає таких слів щоб виразити біль, який зараз відчувають батьки.  Це був твій останній політ, який тепер триватиме завжди. Спочивай з миром», – написав Олександр Тіщенко.

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Як Львівський портал повідомляв, що 25 вересня на Харківщині розбився військовий літак із курсантами. Унаслідок авіакатастрофи з 27 осіб, що перебували на борту, загинуло 26 людей та вижила 1 особа.

Зауважимо, що у авіакатастрофі на Харківщині загинуло двоє юних курсантів з Львівщини.

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба опублікував список загиблих військових у авіакатастрофі на Харківщині.

У вівторок, 6 жовтня, на майдані Свободи у Харкові пройшла церемонія вшанування офіцерів та курсантів Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, які трагічно загинули унаслідок катастрофи військового літака Ан-26 під Чугуєвом. Серед них – мешканець Львівщини Ростислав Булій.

З іншим курсантом  Віталієм Вільховим попрощалися на Львівщині 30 вересня. 

Фото: Fаcebook-сторінка Олександра Тіщенка

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