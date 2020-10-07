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Авіакатастрофа АН-26: виявлені грубі порушення в організації та виконанні польотів

Ольга Денисяка

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Розслідування авіакатастрофи Ан-26 виявило грубі порушення у виконанні польотних завдань та в організації польотів загалом. Про це написав у Facebook голова урядової комісії з питань розслідування авіакатастрофи віцепрем’єр Олег Уруський, передає Львівський портал.

 

За його словами, це вдалося встановити завдяки розшифруванню бортових самописців.

«Повністю відновлено трагічний шостий політ літака Ан-26Ш, а також встановлено зміст перемовин, як між членами екіпажу, так і з керівництвом польотів. Встановлена технічна причина нештатної роботи лівого двигуна та спрацювання датчика падіння тиску по «ИКМ» (вимірювач крутного моменту). Це сталося внаслідок відмови у роботі одного з блоків системи управління двигуна», – зазначив Уруський.

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Також він додав, що комісія продовжує свою роботу, а Міністерство оборони України має завершити власне службове розслідування 12 жовтня 2020 року. Орієнтовно 15 жовтня очікується початок виплат компенсацій сім’ям загиблих, зазначив Уруський.

Раніше Львівський портал повідомляв, що 25 вересня на Харківщині розбився військовий літак із курсантами. Унаслідок авіакатастрофи з 27 осіб, що перебували на борту, загинуло 26 людей та вижила 1 особа.

Згодом стало відомо, що у авіакатастрофі на Харківщині загинуло двоє юних курсантів з Львівщини.

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба опублікував список загиблих військових у авіакатастрофі на Харківщині.

У вівторок, 6 жовтня, на майдані Свободи у Харкові проходить церемонія вшанування офіцерів та курсантів Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, які трагічно загинули унаслідок катастрофи військового літака Ан-26 під Чугуєвом. Серед них – мешканець Львівщини Ростислав Булій.

З іншим курсантом  Віталієм Вільховим попрощалися на Львівщині 30 вересня. 

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