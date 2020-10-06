На Львівщині за добу від ускладнень COVID-19 померло 9 людей

Станом на ранок вівторка, 6 жовтня, на Львівщині підтверджено 21 494 випадки інфікування коронавірусом. За останню добу COVID-19 виявили у ще 200 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За вчорашню добу лабораторні центри провели 1010 ПЛР-тестів, з них 200 виявилися позитивними. Серед нових хворих – 70 львів’ян. Залишку проб у холодильнику нема.

Загалом на Львівщині коронавірусну інфекцію виявлено у 21494 осіб. Від ускладнень COVID-19 померли 589 людей (+9 за добу). Натомість 8002 пацієнти одужали (+103 за попередню добу).

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Найбільше хворих перебуває у Львівській обласній інфекційній лікарні. Там наразі лікується 150 осіб, з них в реанімації перебуває 7 осіб, до апаратів штучної вентеляції легень підключені двоє.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 69 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 47 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги – 135 пацієнтів.

Зазначимо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу отримав Київ, а Львівська область зайняла друге.

Із 5 жовтня в Україні запрацювали нові карантинні зони, згідно з якими Львів із «жовтої зони» перенесли у «помаранчеву».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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