Львівщина 7 жовтня прощатиметься із загиблим у авіатрощі 22-річним Ростиславом Булієм

До Львова прибув літак з тілом курсанта Харківського національного університету Повітряних Сил 22-річного Ростислава Булія, який трагічно загинув унаслідок катастрофи військового літака Ан-26 під Чугуєвом. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив військовий комісар Львівської області Олександр Тіщенко.

Поховають загиблого завтра, 7 жовтня, на його батьківщині у селі Торчиновичі Старосамбірського району. Початок похоронної процесії відбудеться о 14:00 год.

«Розділяю весь сум і гіркоту втрати з рідними Ростислава. Вічна і світла пам’ять!», – написав Олександр Тіщенко.

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Як Львівський портал повідомляв, що 25 вересня на Харківщині розбився військовий літак із курсантами. Унаслідок авіакатастрофи з 27 осіб, що перебували на борту, загинуло 26 людей та вижила 1 особа.

Зауважимо, що у авіакатастрофі на Харківщині загинуло двоє юних курсантів з Львівщини.

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба опублікував список загиблих військових у авіакатастрофі на Харківщині.

У вівторок, 6 жовтня, на майдані Свободи у Харкові пройшла церемонія вшанування офіцерів та курсантів Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, які трагічно загинули унаслідок катастрофи військового літака Ан-26 під Чугуєвом. Серед них – мешканець Львівщини Ростислав Булій.

З іншим курсантом Віталієм Вільховим попрощалися на Львівщині 30 вересня.

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Фото: Олександр Тіщенко