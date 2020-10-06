Коронавірусом можна заразитися на відстані більше 1,5 метра: як це можливо

Центр із контролю та профілактики захворювань США (CDC) оновив рекомендації щодо запобігання поширенню коронавірусу. У них він вказав, що в окремих випадках COVID-19 можна заразитися, навіть перебуваючи на відстані більше 1,5 метра. Про це йдеться в оновлених рекомендаціях фахівці Центру, передає hromadske.

Так, фахівці Центру підтверджують попередні повідомлення про зараження людей COVID-19 на відстані понад 1,5 метра, зазначаючи, втім, що такі випадки є «обмеженими й незвичними».

«У цих випадках передача вірусу відбувалася в погано провітрюваних і закритих місцях, де часто відбувалися дії, що передбачають інтенсивне дихання, як-от співи чи заняття спортом. Такі умови можуть сприяти накопиченню часточок, що переносять вірус», – йдеться в повідомленні.

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Водночас фахівці CDC не бачать підстав у зміні рекомендацій щодо того, як вберегтися від вірусу, зазначаючи, що його передача через повітря стається набагато рідше, ніж унаслідок тісного контакту із зараженою людиною.

На думку Центру з контролю та профілактики захворювань США, якраз допомагає. Соціальне дистанціювання є одним із найпростіших шляхів убезпечення людей від коронавірусу.

У липні до ВООЗ звернулися майже три сотні науковців, стверджуючи, що Організація применшує небезпеку інфікування COVID-19 повітряним шляхом через аерозольні часточки, які поширюються на відстань понад 1,5 метра.

ВООЗ дійшла того ж висновку, що й зараз констатував CDC: такі випадки справді є, але вони трапляються вкрай рідко і лише в закритих приміщеннях із поганою вентиляцією. Тож достатньо по можливості таких місць уникати, аби не наражатися на небезпеку.

Експерти кажуть, що COVID-19 буде з нами, поки не з’явиться вакцина. Тож, окрім дотримання безпечної дистанції, фахівці рекомендують носити захисну маску, не торкатися руками обличчя, а також часто мити руки та користуватися антисептиком. Якщо ви відчуваєте ознаки захворювання, зверніться до сімейного лікаря та самоізолюйтеся.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок вівторка, 6 жовтня, в Україні підтверджено 234 584 випадки коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 4 348 нових хворих.

Із 5 жовтня в Україні запрацювали нові карантинні зони, згідно з якими Львів із «жовтої зони» перенесли у «помаранчеву».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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