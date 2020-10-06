ОСТАННІ НОВИНИ

4 348 нових випадків, 90 людей померли: ситуація з COVID-19 в Україні

Вероніка Рой

|

Станом на ранок вівторка, 6 жовтня, в Україні підтверджено 234 584 випадки коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 4 348 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

 

Так, станом на 9 год. 6 жовтня в Україні зафіксовано 4 348 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 4 348 нових випадків. Від ускладнень коронавірусу в Україні вже померло 4 520 людей (+90 за минулу добу). Натомість побороти недугу вдалося 103 401 пацієнту (за добу одужало 2 149 пацієнтів).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Реклама партнерів
  • Київ – 25 091 випадок (+355)
  • Львівська область – 21 494 випадки (+200)
  • Харківська область – 21 451 випадок (+487)
  • Чернівецька область – 15 444 випадки (+158)
  • Одеська область – 15 021 випадки (+292)
  • Тернопільська область – 14 610 випадків (+189)
  • Івано-Франківська область – 14 451 випадок (+106)
  • Рівненська область – 13 374 випадки (+126)
  • Закарпатська область – 10 317 випадків (+98)
  • Київська область – 10 099 випадків (+181)
  • Волинська область – 8880 випадків (+146)
  • Дніпропетровська область – 7372 випадки (+235)
  • Хмельницька область – 7263 випадки (+295)
  • Житомирська область – 7070 випадків (+136)
  • Вінницька область – 6930 випадків (+108)
  • Сумська область – 5676 випадків (+223)
  • Чернігівська область – 4812 випадки (+135)
  • Запорізька область – 4746 випадків (+116)
  • Черкаська область – 4687 випадків (+137)
  • Донецька область – 4561 випадок (+148)
  • Миколаївська область – 3894 випадки (+75)
  • Полтавська область – 3270 випадків (+305)
  • Херсонська область – 1544 випадки (+48)
  • Луганська область – 1333 випадки (+39)
  • Кіровоградська область – 1194 випадки (+10)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Із 5 жовтня в Україні запрацювали нові карантинні зони, згідно з якими Львів із «жовтої зони» перенесли у «помаранчеву».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації
Наталя ДУЛЯБА
Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації

COVID-19 не відступає і, на жаль, «підкошує» все більше людей. Водночас в Україні більшає хворих із важким перебігом. Не...

За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів
Анастасія ПИЖ
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів

У теперішній час придбати улюблені продукти зовсім нескладно. У продажу наразі є все: від свіжих вітчизняних овочів ново...

Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов
Соломія ГОЛОВІНА
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов

Днями відбулася річниця повернення на Батьківщину 24 військових моряків та 11 політичних бранців Кремля з України, серед...

Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти
Анастасія ПИЖ
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти

Осінь в Україні – це пора збирання врожаю овочів і фруктів. Мешканці нашої Львівщини саме зараз міркують: де купити вітч...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...