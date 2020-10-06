4 348 нових випадків, 90 людей померли: ситуація з COVID-19 в Україні

Станом на ранок вівторка, 6 жовтня, в Україні підтверджено 234 584 випадки коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 4 348 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Так, станом на 9 год. 6 жовтня в Україні зафіксовано 4 348 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 4 348 нових випадків. Від ускладнень коронавірусу в Україні вже померло 4 520 людей (+90 за минулу добу). Натомість побороти недугу вдалося 103 401 пацієнту (за добу одужало 2 149 пацієнтів).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

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Київ – 25 091 випадок (+355)

Львівська область – 21 494 випадки (+200)

Харківська область – 21 451 випадок (+487)

Чернівецька область – 15 444 випадки (+158)

Одеська область – 15 021 випадки (+292)

Тернопільська область – 14 610 випадків (+189)

Івано-Франківська область – 14 451 випадок (+106)

Рівненська область – 13 374 випадки (+126)

Закарпатська область – 10 317 випадків (+98)

Київська область – 10 099 випадків (+181)

Волинська область – 8880 випадків (+146)

Дніпропетровська область – 7372 випадки (+235)

Хмельницька область – 7263 випадки (+295)

Житомирська область – 7070 випадків (+136)

Вінницька область – 6930 випадків (+108)

Сумська область – 5676 випадків (+223)

Чернігівська область – 4812 випадки (+135)

Запорізька область – 4746 випадків (+116)

Черкаська область – 4687 випадків (+137)

Донецька область – 4561 випадок (+148)

Миколаївська область – 3894 випадки (+75)

Полтавська область – 3270 випадків (+305)

Херсонська область – 1544 випадки (+48)

Луганська область – 1333 випадки (+39)

Кіровоградська область – 1194 випадки (+10)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Із 5 жовтня в Україні запрацювали нові карантинні зони, згідно з якими Львів із «жовтої зони» перенесли у «помаранчеву».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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