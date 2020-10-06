Академія сухопутних військ долучилася до вшанування пам’яті загиблих членів екіпажу Ан-26

Колектив Національної академії сухопутних військ долучився до вшанування пам’яті загиблих унаслідок катастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині курсантів та офіцерів. Про це інформує пресслужба Академії сухопутних військ.

В мить проголошення про віддання шани полеглим військовослужбовцям у різних куточках нашої держави, у Національній академії сухопутних військ весь колектив долучитись до хвилини мовчання закликав сурмач. За його сигналом курсанти та їхні викладачі зробили паузу у навчальному процесі та вшанували своїх загиблих в авіатрощі побратимів з Харківського національного університету Повітряних Сил та навчальної авіаційної бригади.

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«26 українських воїнів… 26 справжніх синів України… «Небесний курс»… Назавжди в небі… Назавжди у наших серцях… Царство небесне…», — написав на своїй сторінці у Facebook начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Раніше Львівський портал повідомляв, що 25 вересня на Харківщині розбився військовий літак із курсантами. Унаслідок авіакатастрофи з 27 осіб, що перебували на борту, загинуло 26 людей та вижила 1 особа.

Згодом стало відомо, що у авіакатастрофі на Харківщині загинуло двоє юних курсантів з Львівщини.

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба опублікував список загиблих військових у авіакатастрофі на Харківщині.

У вівторок, 6 жовтня, на майдані Свободи у Харкові проходить церемонія вшанування офіцерів та курсантів Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, які трагічно загинули унаслідок катастрофи військового літака Ан-26 під Чугуєвом. Серед них – мешканець Львівщини Ростислав Булій.

З іншим курсантом Віталієм Вільховим попрощалися на Львівщині 30 вересня.

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Фото:Академія сухопутних військ