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У мерії відреагували на протест мешканців Рудного

Наталя Дуляба

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У Львівській міськраді кажуть, що до Рудного курсують два автобусні маршрути: №28 та №52. І попри нібито збитковість місто «забезпечує їхню роботу». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

 

В суботу вранці, 3 жовтня, кілька десятків жителів Рудного вийшли на дорогу Західного обходу Львова на акцію протесту.

Вони ходять пішохідним переходом із вимогою відновити якісне транспортне сполучення: випустити на маршрут №28 максимальну кількість автобусів (18), а також забезпечити роботу на ньому низькопідлогових машин, як це раніше обіцяли у Львівській міськраді.

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Через протест Західний об’їзд міста зупинився. Затор утворився від кільця на вул. Городоцькій і аж до розв’язки в Рясному.

Водночас у мерії Львова вже відреагували на спротив руднівчан. Заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк зауважила, що маршрут №28 є збитковим. Комунальне АТП-1 щомісяця не отримує від 103 до 105 тисяч гривень.

За словами посадовиці, у мерії неодноразово пропонували мешканцям Рудного альтернативні варіанти, але вони їх відкидають.

«На маршруті №28 курсують три автобуси на 30 місць. Натомість мешканці хочуть, аби курсувало 18 низькопідлогових автобусів на маршруті № 28. Хоча навіть зараз завантаженість автобусів цього маршруту становить 48% від кількості сидячих місць. У нас неодноразово були зустрічі з мешканцями. Розглядались декілька варіантів, до прикладу, щоб автобус їздив у робочі години, або ж запустити експрес-маршрут зі Старого Рудно до маршруту №52 з інтервалом у 20 хв. та використанням трансферного квитка. Однак група мешканців це заблокувала. На неодноразових наших зустрічах головною вимогою є організація окремого маршруту з великогабаритними автобусами», – відзначила Ірина Маруняк.

Водночас вона додала, що до Рудного курсують не лише маршрутки №28, а й автобус №52 (18 машин), приміські маршрути №184 та №184-А.

Як писав Львівський портал, у мерії ще раніше заявили, що маршрут №28, який сполучає Рудно з центром Львова, є збитковим. Певний час він не працював, втім наприкінці червня його знову відновили.

Із кінця 2019 року до Рудного запустили маршрутку №52.

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