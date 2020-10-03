Мешканці Рудного перекрили об’їзну дорогу Львова

Мешканці Рудного перекрили дорогу Західного обходу Львова. Вони вимагають запустити на маршрут №28 достатню кількість автобусів. Про це повідомляють активісти ГО «За якісний транспорт» на своїй сторінці у Facebook.

У суботу вранці, 3 жовтня, кілька десятків мешканців Рудного вийшли на акцію протесту. Вони зібрались на Західній об’їзній Львова і ходять пішохідним переходом із вимогою відновити якісне транспортне сполучення.

Так, люди хочуть, аби на маршрут №28 випустили необхідну кількість автобусів – 18. Натомість зараз до Рудного курсують лише три маршрутки №28.

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Також мешканці вимагають запуску на цей маршрут низькопідлогових автобусів, як цього обіцяли у Львівській міськраді.

Як повідомили Львівському порталу у патрульній поліції Львівщини, протестувальники пропускають автомобілі кожні 5 хвилин. Ситуацію контролюють правоохоронці.

ОНОВЛЕНО: станом на 11:20 год., за даними кореспондента Львівського порталу, через акцію протесту Західний об’їзд міста зупинився. Затор утворився від кільця на вул. Городоцькій і аж до розв’язки в Рясному.

Станом на 14:00 год. протест завершили.

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Нагадаємо, у мерії кажуть, що маршрут №28, який сполучає Рудно з центром Львова, є збитковим. Певний час він не працював, втім наприкінці червня його знову відновили.

Із кінця 2019 року до Рудного запустили маршрутку №52.

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