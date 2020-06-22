Маршрут №28 відновлює курсування до Рудного

Від завтра, 23 червня, відновить роботу автобусний маршрут № 28, сполученням смт. Рудно – ТЦ «Форум». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства, Ірина Маруняк, від завтра відновлює роботу маршрут № 28.

«Від завтрашнього дня відновлюємо роботу автобусного маршруту № 28, який курсуватиме з смт. Рудно до ТЦ «Форум». Розуміємо, що маршрут є збитковим, але зважаємо на потребу мешканців Рудно мати якісне сполучення з центром Львова», — повідомила Ірина Маруняк.

За її словами, також є інформація, що Держархбудконтроль України видав дозвіл на ремонт дороги на вулиці Вербицького (Героїв Небесної Сотні) у смт Рудно. Офіційно цей документ в найближчі дні буде опубліковано.

«Ремонт цієї вулиці дозволить покращити курсування автобусів по селищу. Тому очікуємо, що в найближчі дні селищний голова Рудно отримає цей дозвіл і приступить до виконання робіт», — додала Ірина Маруняк.