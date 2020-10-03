На Львівщині почали фіксувати перші порушення передвиборчої агітації

До правоохоронців вже надійшло 116 скарг щодо порушення виборчого законодавства на Львівщині. Після перевірки поліцейські відкрили одну кримінальну справу та склали 14 адмінпротоколів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

«Від 25 вересня у підрозділи поліції Львівщини надійшло 116 повідомлень, пов’язаних з порушенням виборчого законодавства. За кожним з цих повідомлень проводилась перевірка – за одним з фактів відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Ще за 14 фактами поліцейські склали протоколи про адміністративні правопорушення», – йдеться у повідомленні.

Так, на території Львівщини вже зафіксували порушення в передвиборчій агітації, зокрема відсутність вихідних даних у політичній рекламі. Також виявлено й хуліганські дії.

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У поліції уточнюють, за якими саме статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення складено протоколи:

вчинення хуліганських дій щодо суб’єктів виборчого права – 4 протоколи (ст.173 КУпАП);

розміщення агітації в заборонених місцях – 1 протокол (ч.1 ст.212 КУпАП);

розміщення агітації з порушенням правил благоустрою – 1 протокол (ст.152 КУпАП);

розміщення агітації на білбордах без вихідних даних – 2 протоколи (ч.2 ст.212-13 КУпАП);

розміщення агітації на сітілайтах без вихідних даних – 3 протоколи (ч.2 ст.212-13 КУпАП);

розміщення агітації на банерах (плакатах) без вихідних даних – 3 протоколи (ч.2 ст.212-13 КУпАП).

Виявляти порушення виборчого законодавства допомагають учасники Громадянської мережі «Опора», які систематично моніторять передвиборчу кампанію та проведення виборів.

Всіх небайдужих мешканців Львівщини закликають звертатись у поліцію при виявленні порушень виборчого законодавства. Своєю чергою у поліції обіцяють розслідувати всі такі випадки незаангажовано.

«Вибори повинні пройти відкрито та прозоро, як цього вимагає закон. Зараз триває період агітації і до поліції надходять повідомлення про виявлені порушення. Кожне з них ми ретельно перевіряємо та даємо правову кваліфікацію, незважаючи на назву партії та особистості. Поліція – аполітичний орган, і головне завдання для нас – забезпечити право громадян на вільне волевиявлення», – запевнив очільник Нацполіції Львівщини Василь Віконський.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться в останню неділю жовтня – 25 жовтня. Офіційно виборча кампанія стартувала ще 5 вересня.

Голосувати цьогоріч українці будуть в умовах карантину. В РНБО вже заявили, що ці місцеві вибори будуть «одні із найскладніших за весь час незалежності».

На проведення виборів Львівщина отримала більше 86 млн грн. На території області створять 2126 виборчих дільниць. Мешканці голосуватимуть на бюлетенях, що матимуть відразу п’ять різних кольорів. Колір бюлетеня залежатиме від рівня ради. Детальніше – за цим посиланням.

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