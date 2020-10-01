В Україні буде до 9 тисяч нових випадків COVID-19 щодня, – ВООЗ

Найближчими місяцями кількість хворих на COVID-19 може коливатися від 7 до 9 тисяч випадків на день. Про це заявив Керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Ярно Хабіхт, передає Суспільне.

«Найближчими місяцями ми очікуємо, що кількість випадків перевищить 5 тисяч, і може складати від 7 до 9 тисяч випадків на день. В цьому ж контексті ми також спостерігаємо все більше випадків у Європі», – розповів Ярно Хабіхт.

За його словами, в Україні ще й досі спостерігається передача вірусу в громадах.

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«Ми не звузили передачу до кластерного поширення (через соціальні зв’язки: сім’я, клас в школі, працівники одного відділу – ред.), до якого йде багато країн Європи», – сказав керівник офісу ВООЗ в Україні.

Хабіхт зазначив, що якщо в грудні фіксуватимуть більше 9 тисяч випадків за день, то він буде стурбований більше.

Також, за даними досліджень ВООЗ, лише кожна 4-та особа регулярно миє руки і кожна 3-тя особа не дотримується фізичної дистанції, коли відвідує різні заходи. Крім того, більше 40% осіб досі відвідують масові заходи.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок, 1 жовтня, в Україні лабораторно підтверджено 213 028 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 4 069 нових хворих. Це антирекорд кількості нових хворих за добу.

Зазначимо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце в антирейтингу дісталось Києву, а Львівська область зайняла друге.

Нагадаємо, із 28 вересня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Львівщина потрапила до «жовтої» і «помаранчевої» зон. До «червоної» зони жоден населений пункт чи район області цього разу не увійшов.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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