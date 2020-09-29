Порошенко захворів на Covid-19

П’ятий президент України та лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав позитивний тест на Covid-19. Про це сам Порошенко написав у Telegram, передає Львівський портал.

«Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках регіонами. За шість останніх років звик переносити хвороби на ногах. Але ця підступніша. Значно підступніша», – написав Петро Порошенко.

Також він зазначив, що відсьогодні лікується вдома та закликав усіх українців берегти себе.

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Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок вівторка, 29 вересня, в Україні лабораторно підтвердили 204 932 випадки коронавірусу. За добу виявили 3627 нових хворих.

Зазначимо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце в антирейтингу дісталось Києву, а Львівська область зайняла друге.

Нагадаємо, із 28 вересня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Львівщина потрапила до «жовтої» і «помаранчевої» зон. До «червоної» зони жоден населений пункт чи район області цього разу не увійшов.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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