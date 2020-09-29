Лідерка партії «Голос» захворіла на COVID-19

Глава партії «Голос» Кіра Рудик отримала позитивний тест на захворювання коронавірусом COVID-19. Про це вона написала на власні сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

«Друзі, сьогодні отримала позитивний тест на COVID. Останні декілька днів була висока температура, напевно, найвища в моєму житті. Всі інші симптоми – схожі на грип. Смак та запах відчуваю, але, кажуть, це ненадовго. Сьогодні почуваю себе набагато краще, ніж учора», – написала Рудик.

Реклама партнерів

Також вона зазначила, всі члени команди, з якими Рудик спілкувалась у п’ятницю, здали тест на коронавірус.

Рудик додала, що дуже прикро хворіти в розпал передвиборчої кампанії, але уже звикла працювати дистанційно та закликала всіх дотримуватись карантинних норм.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок вівторка, 29 вересня, в Україні лабораторно підтвердили 204 932 випадки коронавірусу. За добу виявили 3627 нових хворих.

Зазначимо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце в антирейтингу дісталось Києву, а Львівська область зайняла друге.

Нагадаємо, із 28 вересня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Львівщина потрапила до «жовтої» і «помаранчевої» зон. До «червоної» зони жоден населений пункт чи район області цього разу не увійшов.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.