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В Україні виявили понад 200 тисяч випадків коронавірусу

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 28 вересня в Україні виявили 201 305 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу коронавірус підтвердили у ще 2 671 людини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

  

Станом на 9 год. 28 вересня в Україні 201 305 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу зафіксовано 2 671 новий випадокВід ускладнень коронавірусної інфекції померло 3 996 людей (+37 за останню добу). Натомість побороли недугу 88 453 пацієнти (за добу одужало 571 пацієнтів). 

Загалом проведено 2 226 50 тестування методом ПЛР. 

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена: 

  • м. Київ — 22 143 випадки; 
  • Львівська область — 19 916 випадків; 
  • Харківська область — 17 703 випадки; 
  • Чернівецька область — 14 113 випадків; 
  • Івано-Франківська область — 13 445 випадків; 
  • Одеська область — 13 079 випадків; 
  • Тернопільська область — 13 139 випадків; 
  • Рівненська область — 12 145 випадків; 
  • Закарпатська область — 9 654 випадки; 
  • Київська область — 8 854 випадки; 
  • Волинська область — 7 775 випадків; 
  • Вінницька область — 5 974 випадки; 
  • Житомирська область — 5 779 випадків; 
  • Хмельницька область — 5 747 випадків; 
  • Дніпропетровська область — 5 351 випадок; 
  • Чернігівська область —3 996 випадків; 
  • Сумська область — 3 813 випадків; 
  • Черкаська область — 3 759 випадків; 
  • Запорізька область — 3 773 випадки; 
  • Донецька область — 3 046 випадків; 
  • Миколаївська область — 3 011 випадків; 
  • Полтавська область — 1 972 випадки; 
  • Кіровоградська область — 1 077 випадків; 
  • Херсонська область — 1 062 випадки; 
  • Луганська область — 979 випадків. 

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зазначимо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу дістав Київ, а Львівська область зайняла друге.

Нагадаємо, із 21 вересня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Зокрема, два райони Львівщини, Пустомитівський та Перемишлянський, опинилися у «червоній зоні». Також частина області опинилася у «жовтій» та «помаранчевій зонах». Проте з 28 вересня діятиме нове епідзонування. Деталі – за посиланням.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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