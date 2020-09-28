В Україні виявили понад 200 тисяч випадків коронавірусу

Станом на ранок 28 вересня в Україні виявили 201 305 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу коронавірус підтвердили у ще 2 671 людини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Станом на 9 год. 28 вересня в Україні 201 305 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу зафіксовано 2 671 новий випадок. Від ускладнень коронавірусної інфекції померло 3 996 людей (+37 за останню добу). Натомість побороли недугу 88 453 пацієнти (за добу одужало 571 пацієнтів).

Загалом проведено 2 226 50 тестування методом ПЛР.

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

м. Київ — 22 143 випадки ;

Львівська область — 19 916 випадків ;

Харківська область — 17 703 випадки ;

Чернівецька область — 14 113 випадків ;

Івано-Франківська область — 13 445 випадків ;

Одеська область — 13 079 випадків ;

Тернопільська область — 13 139 випадків ;

Рівненська область — 12 145 випадків ;

Закарпатська область — 9 654 випадки ;

Київська область — 8 854 випадки ;

Волинська область — 7 775 випадків ;

Вінницька область — 5 974 випадки ;

Житомирська область — 5 779 випадків ;

Хмельницька область — 5 747 випадків ;

Дніпропетровська область — 5 351 випадок ;

Чернігівська область —3 996 випадків;

Сумська область — 3 813 випадків ;

Черкаська область — 3 759 випадків ;

Запорізька область — 3 773 випадки ;

Донецька область — 3 046 випадків ;

Миколаївська область — 3 011 випадків ;

Полтавська область — 1 972 випадки ;

Кіровоградська область — 1 077 випадків ;

Херсонська область — 1 062 випадки ;

Луганська область — 979 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зазначимо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу дістав Київ, а Львівська область зайняла друге.

Нагадаємо, із 21 вересня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Зокрема, два райони Львівщини, Пустомитівський та Перемишлянський, опинилися у «червоній зоні». Також частина області опинилася у «жовтій» та «помаранчевій зонах». Проте з 28 вересня діятиме нове епідзонування. Деталі – за посиланням.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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