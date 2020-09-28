В Україні виявили понад 200 тисяч випадків коронавірусу

Станом на ранок 28 вересня в Україні виявили 201 305 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу коронавірус підтвердили у ще 2 671 людини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
Станом на 9 год. 28 вересня в Україні 201 305 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу зафіксовано 2 671 новий випадок. Від ускладнень коронавірусної інфекції померло 3 996 людей (+37 за останню добу). Натомість побороли недугу 88 453 пацієнти (за добу одужало 571 пацієнтів).
Загалом проведено 2 226 50 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- м. Київ — 22 143 випадки;
- Львівська область — 19 916 випадків;
- Харківська область — 17 703 випадки;
- Чернівецька область — 14 113 випадків;
- Івано-Франківська область — 13 445 випадків;
- Одеська область — 13 079 випадків;
- Тернопільська область — 13 139 випадків;
- Рівненська область — 12 145 випадків;
- Закарпатська область — 9 654 випадки;
- Київська область — 8 854 випадки;
- Волинська область — 7 775 випадків;
- Вінницька область — 5 974 випадки;
- Житомирська область — 5 779 випадків;
- Хмельницька область — 5 747 випадків;
- Дніпропетровська область — 5 351 випадок;
- Чернігівська область —3 996 випадків;
- Сумська область — 3 813 випадків;
- Черкаська область — 3 759 випадків;
- Запорізька область — 3 773 випадки;
- Донецька область — 3 046 випадків;
- Миколаївська область — 3 011 випадків;
- Полтавська область — 1 972 випадки;
- Кіровоградська область — 1 077 випадків;
- Херсонська область — 1 062 випадки;
- Луганська область — 979 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Зазначимо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу дістав Київ, а Львівська область зайняла друге.
Нагадаємо, із 21 вересня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Зокрема, два райони Львівщини, Пустомитівський та Перемишлянський, опинилися у «червоній зоні». Також частина області опинилася у «жовтій» та «помаранчевій зонах». Проте з 28 вересня діятиме нове епідзонування. Деталі – за посиланням.
Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
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Ольга Денисяка