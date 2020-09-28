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На Львівщині – майже 20 тисяч хворих на коронавірус

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 28 вересня на Львівщині виявили 19 916 випадків COVID-19. За останню добу діагноз «коронавірус» підтвердили ще 131 людині. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

  

За вчорашню добу лабораторні центри провели 474 ПЛР-тести, з них 131 – позитивнийСеред них львів`ян – 68. Залишку проб у холодильнику нема. 

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено – у 19916 осіб, 555 людей померли. 6745 пацієнтів одужало. 

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За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 9302 особи, госпіталізовані – 2104, на амбулаторному лікуванні – 7198 осіб, виписані – 1938 осіб. Зараз у лікарні перебуває 164 особи, з них в реанімації – 9 осіб, на апаратні ШВЛ – 5 осіб. 

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 46 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 48 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги – 158 пацієнтів. 

Зазначимо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу дістав Київ, а Львівська область зайняла друге.

Нагадаємо, із 21 вересня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Зокрема, два райони Львівщини, Пустомитівський та Перемишлянський, опинилися у «червоній зоні». Також частина області опинилася у «жовтій» та «помаранчевій зонах». Проте з 28 вересня діятиме нове епідзонування. Деталі – за посиланням.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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