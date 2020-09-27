У Львові зафіксували 97 нових випадків коронавірусу

За останню добу на Львівщині проведено 1061 ПЛР-тест, з яких 148 – позитивні. Четверо осіб померло від ускладнень викликаних коронавірусом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомила керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, станом на ранок, 27 вересня, на Львівщині підтверджено 19784 випадки інфікування коронавірусом, з них 555 — летальні (+4). За вчорашню добу лабораторні центри провели 1061 ПЛР-тест. Відтак, 148 — позитивні. Серед них львів`ян — 97.

Загалом 6625 пацієнтів одужало (+12).

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За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1061 ПЛР-тест, з них 148 — позитивні (-23 випадки). Серед них львів`ян — 97. Залишку проб у холодильнику нема.

У Львівській обласній інфекційній лікарні зараз перебуває 164 особи, з них в реанімації — 9 осіб, на апаратні ШВЛ — 4 особи.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 46 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 45 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги — 148 пацієнтів.

Зазначимо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу дістав Київ, а Львівська область зайняла друге.

Нагадаємо, із 21 вересня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Зокрема, два райони Львівщини, Пустомитівський та Перемишлянський, опинилися у «червоній зоні». Також частина області опинилася у «жовтій» та «помаранчевій зонах». Проте з 28 вересня діятиме нове епідзонування. Деталі – за посиланням.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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