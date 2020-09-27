Що відомо про загострення на кордоні Азербайджану та Вірменії

Зранку 27 вересня на кордоні Азербайджану і Вірменії, у регіоні Нагірного Карабаху, відновилися бойові дії. Сторони звинувачують один одного в провокації конфлікту. У невизнаній Нагірно-Карабаській республіці заявили про наступ противників на місто Арцах, пише Громадське.

Уже відомо, що є загиблі й поранені серед цивільних і військових.

У Вірменії, Азербайджані та невизнаній Нагірно-Карабаській республіці оголосили воєнний стан;

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ЄС, Україна, НАТО закликають припинити військові дії.

Що каже Азербайджан

Парламент країни ухвалив указ про введення воєнного стану по всій країні, його вже підтримав президент Ільмах Ілієв. Указ набуде чинності в понеділок 28 вересня у деяких регіонах Азербайджану. У деяких містах, зокрема в Баку, з 21:00 до 6:00 вводиться комендантська година.

Воєнний стан ввели і в невизнаній Нагірно-Карабаській республіці, а також оголосили мобілізацію чоловіків від 18 років.

Азербайджан підтримує президент Туреччини Таїп Ердоган, він називає Вірменію «найбільшою загрозою миру в регіоні».

Раніше сьогодня, 27 вересня, Міноборони Азербайджану виклало кадри, на яких, як стверджується, обстрілюють позиції протиповітряної оборони Вірменії.

Речник президента Азербайджану заявив, що мета країни — повернути Нагірний Карабах під свій контроль.

Що каже Вірменія

Міністерство оборони Вірменії також опублікувало відео нібито зі знищенням танків Азербайджану.

Речниця міністра оборони країни повідомила про 16 загиблих військових і понад 100 поранених унаслідок обстрілів. Також вона опублікувала відео з начебто втратами військової техніки Азербайджану.

У Вірменії оголосили воєнний стан та мобілізацію, зокрема військовослужбовців запасу до 55 років. Прем’єр-міністр Вірменії Нікол заявив, що Азербайджан оголосив війну вірменському народові. Він також закликав міжнародних політиків повпливати на Азербайджан та Туреччину (яка підтримує Азербайджан), щоб не допустити масштабної війни.

Пашинян навіть подзвонив президенту РФ Володимиру Путіну. У Кремлі заявили, що підтримують припинення військових дій.

Крім того, Пашинян погодився обговорити визнання незалежності Нагірного Карабаху, оскільки там «немає фіксованої ситуації, вона у стані розвитку».

У соцмережах з’являються фото, як в Єревані (столиці Вірменії) збираються чоловіки, щоб записатися до війська через загострення конфлікту.

А чого конфлікт?

У 1988 році між вірменами та азербайджанцями спалахнув збройний конфлікт за контроль спірними територіями, переважно над Нагірним Карабахом. Регіон, в якому проживало багато вірменів, в радянські часи входив до складу Азербайджанської РСР.

Наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Відтоді триває збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном за ці території.

Ситуація на кордоні країн востаннє загострювалася у липні цього року.