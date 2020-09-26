У реанімації перебуває 105 жителів Львівщини, що хворіють коронавірусом

У стаціонарах лікарень Львівщини перебуває 1203 хворих на коронавірус. Із них в реанімації з перебуває 105 людей, і 30 із них підключено до апаратів штучної вентиляції легень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

За останню добу підтверджено методом ПЛР наявність коронавірусу у 171 мешканця Львівщини, вісім осіб померло, а 205 одужало.

За увесь час COVID підтверджено у 19636 осіб. Померло 551 особа. Одужали від коронавірусної інфекції 6613 осіб.

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За минулу добу з підозрою на коронавірус госпіталізовано 105 осіб. Скеровано на самоізоляцію 910 осіб.

Знаходиться в стаціонарах 1203 хворих. 155 – у Львівській обласній інфекційній лікарні, 146 – в Центрі легеневого здоров’я, 44 – у 8 МКЛ, 43 – у 1 МКЛ, 158 – у Львівському обласному госпіталь ветеранів воєн та репресованих, 80 – у Стрийській міській лікарні, 53 – у Кам’янка-Бузькій лікарні, 90 – в Стебницькій міській лікарні, 35 – у Сокальська ЦРЛ, 39 – у Рудківській лікарні, 44 – у Новояворівській МЛ імені Юрія Липи, 142 у ЛШМД, 14 – у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні ОХМАТДИТ, 34 – у Жовківській ЦРЛ, 8 – 1 ПБ, 40 – Жидачівська ЦРЛ, Самбір – 23, 25 – Буська ЦРЛ, ОКЛ – 30 хворих.

105 людей перебуває на лікуванні у відділенні реанімації. 30 на ШВЛ.

Підтверджені випадки інфікування: Бродівський район – 3: Броди – 1, Пеняки – 1, Підкамінь – 1; Буський район – 1: Ракобовти – 1; Городоцький район – 4: Бартатів – 2, Городок – 1, Суховоля – 1; Дрогобицький район – 9: Борислав – 1, Дрогобич – 5, Стебник – 2; Трускавець – 1; Жидачівський район – 3: Грусятичі – 2, Любша – 1; Жовківський район – 5: Волиця – 1, Жовква – 1, Магерів – 2, Помлинів – 1; Золочівський район – 1: Глиняни – 1; Кам’янка-Бузький район – 3: Добротвір – 1, Кам’янка-Бузька – 1, Ременів – 1; Брюховичі – 1, Винники – 2, Львів – 108, Рудне – 1; Миколаївський район – 2: Дроговиж – 1, Миколаїв – 1; Мостиський район – 4: Мостиська – 3, Судова Вишня – 1; Перемишлянський район – 1: Великі Глібовичі – 1; Пустомитівський район – 7: Басівка – 1, Зимна Вода – 1, Зубра – 1, Муроване – 1, Оброшине – 1, Солонка – 1, Холодновідка – 1; Радехівський район – 1: Лопатин – 1; Самбірський район – 2: Самбір – 1, Городище – 1; Сколівський район – 2: Козьова – 2; Сокальський район – 7: Волсвин – 1, Сокаль – 1, Червоноград – 5; Яворівський район – 4: Молошковичі – 1, Прилбичі – 1, Яворів – 2.

Зазначимо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу дістав Київ, а Львівська область зайняла друге.

Нагадаємо, із 21 вересня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Зокрема, два райони Львівщини, Пустомитівський та Перемишлянський, опинилися у «червоній зоні». Також частина області опинилася у «жовтій» та «помаранчевій зонах». Проте з 28 вересня діятиме нове епідзонування. Деталі – за посиланням.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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