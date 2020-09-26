На Личакові помолились за загиблих захисників України

На полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища відбулася молитва за загиблих Героїв Операції Об’єднаних Сил та Небесної Сотні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Також вшанували пам’ять усіх, хто загинув в авіакатастрофі на Харківщині.

Молитву очолили військові капелани Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, які традиційно служать панахиди за Героями-захисниками України кожної останньої суботи місяця.

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Раніше Львівський портал повідомляв, що на Харківщині розбився військовий літак із курсантами.

Станом на ранок, 26 вересня, у авіакатастрофі на Харківщині виявили 23 загиблих і тривали пошуки вцілілих.

За інформацією диспетчера аеродрому, на борту перебувало 27 осіб (одного курсанта не допустили до виконання польоту.

За даними Суспільного, у літаку, що розбився в Чугуєві, були курсанти з 11 областей України.

Міноборони вже озвучило попередні причини катастрофи літака з курсантами.

У лікарні помер курсант зі Львова, що був у військовому літаку, який розбився на Харківщині.

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