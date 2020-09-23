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Замість балів – «зараховано»/«не зараховано»: вчителі зможуть не оцінювати учнів з деяких предметів

Соломія Головіна

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Міністерство освіти надає дозвіл учителям на здійснення оцінювання учнів з деяких навчальних предметів за принципом «зараховано»/«не зараховано». Про це йдеться у роз’ясненні Міністерства освіти щодо найпоширеніших запитань вчителів, які стосуються організації освітнього процесу в умовах карантину, передає Освіта.ua.

 

Зокрема, вчителі зможуть здійснювати тематичне, семестрове або річне оцінювання учнів з предметів «Фізична культура», «Трудове навчання», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Основи здоров’я» та окремих предметів варіативної складової не за 12-бальною шкалою, а –«зараховано»/«не зараховано».

Цей принцип оцінювання вчитель може застосовувати у разі проведення понад 50% уроків у дистанційному форматі.

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У Міністерстві освіти і науки наголошують, що можливість запровадження власної шкали оцінювання результатів навчання учнів визначена законом «Про повну загальну середню освіту».

«Згідно із частиною четвертою статті 17 Закону за вибором закладу освіти оцінювання може здійснюватися за власною шкалою оцінювання результатів навчання учнів. У разі запровадження закладом освіти власної шкали оцінювання результатів навчання учнів ним мають бути визначені правила переведення до системи оцінювання, визначеної законодавством», – зазначили у Міністерстві освіти і науки.

Додамо, що через пандемію коронавірусу навчання у школах  залежатиме від того, в якій зоні перебуває регіон. Школи «червоної зони» навчатимуться онлайн.

Нагадаємо, 1 вересня всі 117 шкіл Львова відчинили свої двері для учнів. Детальніше про це читайте у репортажі Львівського порталу «День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік».

Водночас станом на 18 вересня частина класів у 25 школах Львова перейшла на дистанційне навчання через COVID-19.

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