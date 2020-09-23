Майже 40 тисяч українців з інфарктом та інсультом пройшли безкоштовне лікування

У межах Програми медичних гарантій безоплатно пройшли лікування майже 40 тисяч пацієнтів із інфарктом та інсультом. На це із держбюджету витратили понад 965 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної служби здоров’я України.

Лікування інсультів та інфарктів є пріоритетними напрямками в Програмі медичних гарантій у 2020 році і оплачується за підвищеним тарифом. Це означає, що медзаклади, які уклали договори з Нацслужбою здоров’я саме за цими напрямками, отримують кошти на лікування хворих з інсультом та інфарктом.

Так, контракт на надання допомоги пацієнтам при гострому мозковому інсульті з НСЗУ уклали 192 українські медзаклади та ще 65 – при гострому інфаркті міокарду. За п’ять місяців ці медустанови отримали понад 965 млн грн на лікування таких пацієнтів.

Реклама партнерів

Протягом квітня-серпня безоплатну медичну допомогу отримали майже 40 тисяч хворих: 31 151 пацієнт з інсультом, 8 723 пацієнти – з інфарктом.

До пакету послуг з лікування інфаркту та інсульту, який пацієнт отримує безоплатно в медзакладі, включено:

діагностика (КТ, МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження),

проведення тромболітичної терапії (при інсульті), стентування (при інфаркті),

цілодобовий моніторинг стану пацієнта в реанімації,

медична реабілітація в гострому періоді,

лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів та витратні матеріали,

ліки та медичні засоби, які закуповуються централізовано за кошти бюджету (наприклад, стенти),

харчування в стаціонарі.

Щоб отримати медичну допомогу, пацієнту з симптомами інфаркту чи інсульту потрібно лише викликати «швидку», бригада якої має доставити пацієнта в той медзаклад, який уклав договір з НСЗУ на надання послуг з лікування інфаркту чи інсульту.

Водночас в НСЗУ наголошують, що розробити відповідні маршрути пацієнта до медзакладів має саме місцева влада.

Нагадаємо, з 1 квітня в Україні стартував другий етап медичної реформи, який передбачає зміну системи фінансування «вторинки», тобто лікарень і медцентрів. Всі вони більше не отримують кошти за кількість ліжкомісць та низку інших показників, а саме за надану послугу. За пацієнта конкретній лікарні платить держава і він при цьому отримує перелік послуг, які для нього гарантовано будуть безкоштовними. Серед них є, зокрема, лікування інфаркту та інсульту, пологи. Детальніше про це читайте у статті за цим посиланням.

За перший місяць фінансування по-новому, за квітень, сотня лікарень і закладів, що надають на Львівщині спеціалізовану медичну допомогу, отримали від НСЗУ трохи більше ніж 300 млн грн. Із таким показником область – третя в Україні за обсягом коштів, які «влила» держава в оплату медичних послуг. Водночас на Львівщині були й такі медзаклади, яким забракло коштів навіть на оплату праці персоналу.

Додамо, що донедавна обсяг фінансування кожної лікарні вираховували, зважаючи на кількість ліжкомісць, ставок, приміщень та низки інших чинників. Тому медзаклади по Україні отримували різні суми, які здебільшого не залежали від рівня наданих послуг.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.