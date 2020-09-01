Безкоштовні пологи: в НСЗУ розповіли, коли доведеться платити

Віднедавна пологи українок оплачує Нацслужба здоров’я України. Так, пологи з акушерською бригадою є безкоштовними, проте якщо жінка хоче народжувати у конкретного лікаря медзакладу, то це це може бути вже платною послугою. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НСЗУ.

НСЗУ почала оплачувати пологи українок із квітня, відколи стартував другий етап медичної реформи. До липня, тобто за чотири місяці, 80 000 жінок народили за Програмою медичних гарантій. Це означає, що за їхні пологи медзакладу заплатили із держбюджету. На це пішло 805 млн грн.

В безоплатний пакет допомоги при пологах включено:

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моніторинг стану вагітної, породіллі та новонародженого (у тому числі лабораторно-інструментальні обстеження, консультації лікарів інших спеціальностей у разі потреби);

медичну допомогу при фізіологічних пологах, що надається черговою акушерською бригадою;

медичну допомогу при ускладнених пологах та кесаревому розтині;

зниження больових відчуттів у жінки під час пологів, зокрема епідуральну анестезію;

стабілізацію стану дитини після народження;

вакцинацію новонародженого згідно з Календарем профілактичних щеплень;

лікарські засоби з Нацпереліку та витратні матеріали, а також ті лікарські засоби, що закуповуються МОЗ в централізованому порядку;

харчування під час перебування у стаціонарі.

Водночас у НСЗУ наголошують: безоплатними для жінки є пологи з черговою акушерською бригадою. Якщо ж пацієнтка хоче народжувати у конкретного лікаря, то за таку послугу заклад може встановлювати додаткову офіційну оплату згідно з його тарифами.

Зазначимо, що за пологи НСЗУ перераховує медичному закладу трохи більше 8 000 грн. Для того, щоб народити безкоштовно, потрібно мати укладену декларацію зі сімейним лікарем, а також аби обрана лікарня/медичний центр/перинатальний центр мали підписаний договір із НСЗУ.

Станом на початок вересня НСЗУ уклала контракти щодо надання допомоги при пологах з 396 медзакладами, 70 із них – це спеціалізовані пологові будинки та перинатальні центри.

Нагадаємо, з 1 квітня в Україні стартував другий етап медичної реформи, який передбачає зміну системи фінансування «вторинки», тобто лікарень і медцентрів. Всі вони більше не отримують кошти за кількість ліжкомісць та низку інших показників, а саме за надану послугу. За пацієнта конкретній лікарні платить держава і він при цьому отримує перелік послуг, які для нього гарантовано будуть безкоштовними. Серед них є, зокрема, лікування інфаркту та інсульту, пологи. Детальніше про це читайте у статті за цим посиланням.

За перший місяць фінансування по-новому, за квітень, сотня лікарень і закладів, що надають на Львівщині спеціалізовану медичну допомогу, отримали від НСЗУ трохи більше ніж 300 млн грн. Із таким показником область – третя в Україні за обсягом коштів, які «влила» держава в оплату медичних послуг. Водночас на Львівщині були й такі медзаклади, яким забракло коштів навіть на оплату праці персоналу.

Додамо, що донедавна обсяг фінансування кожної лікарні вираховували, зважаючи на кількість ліжкомісць, ставок, приміщень та низки інших чинників. Тому медзаклади по Україні отримували різні суми, які здебільшого не залежали від рівня наданих послуг.

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