Усі мешканці обваленого будинку у Дрогобичі отримали компенсацію, – ЛОДА

Усім родинам, які втратили житло внаслідок обвалу 28 серпня 2019 року багатоквартирного житлового будинку у Дрогобичі, у повному обсязі виплатили грошову допомогу на купівлю нового помешкання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Зауважимо, що через обвал під’їзду аварійного житлового будинку №101/1 на вул. Михайла Грушевського без даху над головою залишилася 91 людина, а це 59 сімей. Загальна площа зруйнованого житла складала 2,5 тис м2.

Варто додати, що 1 квітня 2020 року Кабмін виділив з резервного фонду державного бюджету Львівській облдержадміністрації 40,7 млн грн – для придбання житла мешканцям, з розрахунку ринкової вартості 16 тис. грн. за квадратний метр.

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9 квітня голова Львівської ОДА Максим Козицький підписав розпорядження про розподіл цих коштів. Відтак виконавчий комітет Дрогобицької міської ради розпочав процес цільового та ефективного їх використання. Зазначається, що мешканці мали змогу купляти житло більшої площі та доплачувати різницю за квадратні метри. Сума доплат склала 1, 4 млн грн.

Виконком Дрогобицької міськради використав 40,4 млн грн коштів резервного фонду держбюджету. 305 тис. грн залишку повернуть до державного бюджету України.

Закупівля квартир або ж виділення коштів родинам проводилась поетапно. Як наголошують у ЛОДА, станом на сьогодні усі сім’ї отримали компенсацію.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня орієнтовно у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 101 обвалилась частина чотириповерхового житлового будинку. Внаслідок події загинули двоє людей, ще семеро постраждали. Згодом кількість жертв обвалу зросла до восьми осіб.

За фактом обвалу поліція відкрила два кримінальні провадження. В одному з них проходять посадовці Дрогобицької міської ради та комунального підприємства: двох працівників комунального підприємства підозрюють у службовій недбалості, що призвела до обвалу.

Згодом причиною обвалу назвали руйнування середньої несучої стіни підвалу.

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Фото: ЛОДА