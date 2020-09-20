У шістьох районах Львівщини не виявили хворих на COVID-19

Коронавірус діагностували у 18 317 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у шістьох районах та ще у п’яти містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Коронавірус на Львівщині підхопили 18 317 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1195 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 188.

Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 8 473 пацієнтів, на другому місці йде Пустомитівщина – 1 515 пацієнтів, слідом йдуть Яворівський (1045) і Жовківський райони (903). Натомість найменше хворіють у Моршині, Стебнику, Новому Роздолі та Трускавці.

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При цьому за останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у шести районах області, а також у Самборі, Стрию, Стебнику, Моршині та Новому Роздолі.

COVID-19 виявили у мешканців:

м. Львова – 8473 (+57)

Пустомитівського району – 1515 (+5)

Яворівського району–1045 (+2)

Жовківського району – 903 (+0)

Миколаївського району-732 (+15)

Городоцького району–538 (+7)

Кам’янка-Бузького – 543 (+1)

м. Дрогобич-422 (+14)

Перемишлянського району-444 (+2)

Сокальського району-442 (+17)

Жидачівського району-296 (+1)

м.Самбір-250 (0)

Золочівського району-294 (+6)

Самбірського району-237 (0)

Дрогобицького району – 229 (+7)

Мостиського району-188 (+10)

м. Червоноград– 196 (+16)

м.Стрий-187 (0)

Бродівського району-263 (+25)

Буського району-158 (0)

Стрийського району – 148 (0)

м. Борислав -131 (+1)

Сколівського району-112 (0)

Турківського району – 107 (+1)

Старосамбірського району – 101 (+1)

Радехівського району-158(0)

м. Трускавець – 66 (+1)

м.Новий Розділ – 42 (0)

м. Стебник -46 (0)

м.Моршин-17 (0)

Від ускладнень COVID-19 помер 521 мешканець Львівщини, з них 6 – за останню добу. Натомість побороли недугу 6087 пацієнтів (+47 за минулу добу).

Нагадаємо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу дістав Київ, а Львівська область зайняла друге.

Через велику заповненість «ковідних» ліжкомісць на Львівщині розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Із 14 вересня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Два райони Львівщини – Пустомитівський та Перемишлянський райони потрапили у «червону зону» карантину. Львів і надалі залишається у «помаранчевій зоні».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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