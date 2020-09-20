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У шістьох районах Львівщини не виявили хворих на COVID-19

Ольга Денисяка

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Коронавірус діагностували у 18 317 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у шістьох районах та ще у п’яти містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

 

Коронавірус на Львівщині підхопили 18 317 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1195 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 188. 

Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 8 473 пацієнтів, на другому місці йде Пустомитівщина – 1 515 пацієнтів, слідом йдуть Яворівський (1045) і Жовківський райони (903). Натомість найменше хворіють у Моршині, Стебнику, Новому Роздолі та Трускавці. 

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При цьому за останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у шести районах області, а також у Самборі, Стрию, Стебнику, Моршині та Новому Роздолі.

COVID-19 виявили у мешканців: 

  • м. Львова – 8473 (+57) 
  • Пустомитівського району – 1515 (+5) 
  • Яворівського району–1045 (+2) 
  • Жовківського району – 903 (+0) 
  • Миколаївського району-732 (+15) 
  • Городоцького району–538 (+7) 
  • Кам’янка-Бузького – 543 (+1) 
  • м. Дрогобич-422 (+14) 
  • Перемишлянського району-444 (+2) 
  • Сокальського району-442 (+17) 
  • Жидачівського району-296 (+1) 
  • м.Самбір-250 (0) 
  • Золочівського району-294 (+6) 
  • Самбірського району-237 (0) 
  • Дрогобицького району – 229 (+7) 
  • Мостиського району-188 (+10) 
  • м. Червоноград– 196 (+16) 
  • м.Стрий-187 (0) 
  • Бродівського району-263 (+25) 
  • Буського району-158 (0) 
  • Стрийського району – 148 (0) 
  • м. Борислав -131 (+1) 
  • Сколівського району-112 (0) 
  • Турківського району – 107 (+1) 
  • Старосамбірського району – 101 (+1) 
  • Радехівського району-158(0) 
  • м. Трускавець – 66 (+1) 
  • м.Новий Розділ – 42 (0) 
  • м. Стебник -46 (0) 
  • м.Моршин-17 (0) 

Від ускладнень COVID-19 помер 521 мешканець Львівщини, з них 6 – за останню добу. Натомість побороли недугу 6087 пацієнтів (+47 за минулу добу).

Нагадаємо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу дістав Київ, а Львівська область зайняла друге.

Через велику заповненість «ковідних» ліжкомісць на Львівщині розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Із 14 вересня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Два райони Львівщини – Пустомитівський та Перемишлянський райони потрапили у «червону зону» карантину. Львів і надалі залишається у «помаранчевій зоні».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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