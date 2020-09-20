COVID-19: в Україні виявили ще 2966 хворих

Станом на ранок 20 вересня в Україні зафіксовано 175 678 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За останню добу виявили 2 966 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Так, станом на 9:00 год. 20 вересня в Україні 175 678 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. За добу зафіксовано 2 966 нових випадків. Від ускладнень корона вірусної інфекції померло 3 557 людей. Натомість побороти недугу вдалося 77 512 пацієнтам. Загалом проведено 2 038 850 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Реклама партнерів

м. Київ — 19 483 випадки;

Львівська область — 18 317 випадків;

Харківська область — 14 888 випадків;

Чернівецька область — 13 042 випадки;

Івано-Франківська область — 12 382 випадки;

Рівненська область —11 124 випадки;

Одеська область — 11 422 випадки;

Тернопільська область — 11 247 випадків;

Закарпатська область — 9 154 випадки;

Київська область — 7 744 випадки;

Волинська область — 6 856 випадків;

Вінницька область — 5 268 випадків;

Житомирська область — 4 988 випадків;

Хмельницька область — 4 631 випадок;

Дніпропетровська область — 3 982 випадки;

Чернігівська область — 3 263 випадки;

Черкаська область — 3 035 випадків;

Сумська область —3 023 випадки;

Запорізька область — 2 879 випадків;

Донецька область — 2 430 випадків;

Миколаївська область — 2 469 випадків;

Полтавська область — 1 499 випадків;

Кіровоградська область — 985 випадків;

Херсонська область — 813 випадків;

Луганська область — 754 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу дістав Київ, а Львівська область зайняла друге.

Через велику заповненість «ковідних» ліжкомісць на Львівщині розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Із 14 вересня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Два райони Львівщини – Пустомитівський та Перемишлянський райони потрапили у «червону зону» карантину. Львів і надалі залишається у «помаранчевій зоні».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.