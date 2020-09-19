На Львівщині коронавірусом захворіли вже понад 18 тисяч людей

Станом на ранок 19 вересня на Львівщині коронавірусну інфекцію підтверджено у 18 129 осіб. За останню добу виявили 260 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1848 ПЛР-тестів, з них 260 – позитивні. Серед них львів`ян – 101. Залишок проб у холодильнику –1315.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 18129 осіб, 515 людей померли. 6040 пацієнтів одужало.

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Найбільше пацієнтів перебуває у Львівській обласній інфекційній лікарні – 152 особи, з них в реанімації – 6 осіб, на апаратні ШВЛ – 2 особи.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 71 пацієнт, у 1-ій міській клінічній лікарні – 49 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги – 159 пацієнтів.

Нагадаємо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу дістав Київ, а Львівська область зайняла друге.

Через велику заповненість «ковідних» ліжкомісць на Львівщині розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Із 14 вересня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Два райони Львівщини – Пустомитівський та Перемишлянський райони потрапили у «червону зону» карантину. Львів і надалі залишається у «помаранчевій зоні».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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