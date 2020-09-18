На будівництво гуртожитку для студентів Франкового університету виділили 50 млн

Із держбюджету виділили 50 млн грн на будівництво гуртожитку для ЛНУ ім. І. Франка. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі вишу.

Як відомо, 17 вересня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

Президент України Володимир Зеленський під час свого перебування у Львові заявив, що серед іншого народні депутати проголосували за виділення коштів на будівництво нового гуртожитку для Львівського національного університету імені Івана Франка. Відтак, 50 мільйонів гривень буде спрямовано на виконання будівельних робіт щодо зведення гуртожитку.

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Також глава держави додав, що до кінця поточного року Кабмін повинен затвердити державну програму відновлення та розбудови мережі гуртожитків для студентів закладів вищої освіти в Україні, стратегічна мета реалізації якої полягатиме у збільшенні кількості гуртожитків, що відповідають вищим стандартам якості.

Нагадаємо, 17 вересня Володимир Зеленський перебував з робочим візитом на Львівщині.