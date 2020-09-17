Зеленський відкрив міжнародні військові навчання Rapid Trident на Львівщині

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 17 вересня, перебуває на Львівщині із робочим візитом. Глава держави взяв участь у відкритті навчань Rapid Trident – 2020 у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки, що на Яворівщині. Про це інформує Офіс президента.

Під час свого виступу президент зазначив, що досягнення миру на Донбасі, повернення всіх українських громадян та всіх територій є його пріоритетом. Також він зазначив, що важливою ціллю для України є інтеграція в НАТО.

«Максимально швидко ми маємо досягти взаємосумісності Збройних сил України з відповідними структурами держав Альянсу. А також активізувати реформи, які дозволять отримати запрошення та приєднатися до Плану дій щодо членства в НАТО», – наголосив президент.

Зеленський вважає, що навчання Rapid Trident – не лише черговий етап удосконалення військової майстерності, а й важливий крок на шляху до євроатлантичної інтеграції нашої держави. Він зазначає, що навчання мають посилити оперативні можливості наших військ, покращити рівень взаємосумісності між підрозділами та штабами Збройних сил України, США та інших членів і партнерів НАТО.

«Впевнений, що й українські військові передадуть міжнародним колегам унікальний бойовий досвід, набутий ними з початком війни у 2014 році. А крім цього, навчання зроблять відносини між військовими країн-учасниць ще більш міцними та ще більш дружніми», – зазначив він.

Українсько-американські командно-штабні навчання Rapid Trident – 2020 є продовженням серії навчань «Щит миру», розпочатих в 1995 році в межах двосторонньої співпраці між Сухопутними військами Збройних сил України та Національною гвардією штату Каліфорнія (США), з широким залученням представників збройних сил інших країн. У 2020 році в навчаннях беруть участь 4013 осіб. Термін проведення навчань: з 16 по 25 вересня.

Фото: Офіс президента, ЛОДА