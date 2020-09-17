ОСТАННІ НОВИНИ

Зеленський відкрив міжнародні військові навчання Rapid Trident на Львівщині

Вероніка Рой

|

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 17 вересня, перебуває на Львівщині із робочим візитом. Глава держави взяв участь у відкритті навчань Rapid Trident – 2020 у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки, що на Яворівщині. Про це інформує Офіс президента.

Під час свого виступу президент зазначив, що досягнення миру на Донбасі, повернення всіх українських громадян та всіх територій є його пріоритетом. Також він зазначив, що важливою ціллю для України є інтеграція в НАТО.

«Максимально швидко ми маємо досягти взаємосумісності Збройних сил України з відповідними структурами держав Альянсу. А також активізувати реформи, які дозволять отримати запрошення та приєднатися до Плану дій щодо членства в НАТО», – наголосив президент.

Зеленський вважає, що навчання Rapid Trident – не лише черговий етап удосконалення військової майстерності, а й важливий крок на шляху до євроатлантичної інтеграції нашої держави. Він зазначає, що навчання мають посилити оперативні можливості наших військ, покращити рівень взаємосумісності між підрозділами та штабами Збройних сил України, США та інших членів і партнерів НАТО.

«Впевнений, що й українські військові передадуть міжнародним колегам унікальний бойовий досвід, набутий ними з початком війни у 2014 році. А крім цього, навчання зроблять відносини між військовими країн-учасниць ще більш міцними та ще більш дружніми», – зазначив він.

Українсько-американські командно-штабні навчання Rapid Trident – 2020 є продовженням серії навчань «Щит миру», розпочатих в 1995 році в межах двосторонньої співпраці між Сухопутними військами Збройних сил України та Національною гвардією штату Каліфорнія (США), з широким залученням представників збройних сил інших країн. У 2020 році в навчаннях беруть участь 4013 осіб. Термін проведення навчань: з 16 по 25 вересня.

Фото: Офіс президента, ЛОДА

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов
Соломія ГОЛОВІНА
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов

Днями відбулася річниця повернення на Батьківщину 24 військових моряків та 11 політичних бранців Кремля з України, серед...

Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти
Анастасія ПИЖ
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти

Осінь в Україні – це пора збирання врожаю овочів і фруктів. Мешканці нашої Львівщини саме зараз міркують: де купити вітч...

День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік
Вероніка РОЙ
День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік

Традиційно 1 вересня, у День знань, учні повертаються за шкільні парти. Втім цьогоріч навчальний рік буде особливим: він...

Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева
Ірина ВЕЛИЧКО
Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева

Сьогодні вже майже чотири мільйони громадян, включаючи й мешканців нашого славетного міста Лева, є постійними клієнтами ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...