Львівщина додатково отримала 589 млн грн на ремонт доріг

На капітальний ремонт доріг місцевого значення у 2020 році на Львівщині додатково виділили 589 млн грн. Про це 17 вересня під час брифінгу із журналістами у Львові повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Львівський портал.

Зазначимо, 17 вересня на засіданні Верховна Рада у другому читанні прийняла законопроєкт №3991, який передбачає перенаправлення 2,2 мільярда гривень субсидій на ремонт доріг. З них 589 млн грн скерують на ремонт доріг у Львівській області.

«У рамках програми «Велике будівництво» виділили додаткові кошти на будівництво доріг місцевого значення на Львівщині. Це ще 589 млн грн на 2020 рік. Ми бачимо рекордну кількість будування доріг у Львівській області. Вже будується 250 км нових доріг на Львівщині», – сказав Зеленський.

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За його словами, також додатково виділили 30 млн грн на будівництво моста у Східниці.

Як писав Львівський портал, президентська програма «Велике будівництво» стартувала в Україні 1 березня. Її активно нахвалювали в уряді, анонсуючи українцям масштабні зміни. Так, після подолання «епохи бідності» у 2020 році в Україні обіцяють відремонтувати понад 4000 км доріг, а також звести по сто шкіл, садочків і стадіонів, 200 приймальних відділень у лікарнях.

Львівщина на цей рік запланувала відремонтувати майже 243 км доріг місцевого і державного значення, спорудити десяток шкіл, дитсадків, стільки ж приймальних відділень у лікарнях та п’ять стадіонів. Також цього року у області обіцяють відремонтувати 16 мостів. Про те, що стоїть за «Великим будівництвом» доріг у Львівській області читайте за цим посиланням.

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