У Львові почали масово чіпувати дерева

У Львові чіпують дерева з допомогою системи управління зеленими насадженнями Inspectree, яку розробили львівські ІТ-спеціалісти. Так, з допомогою сервісу, мешканці можуть оглянути стан дерев, їх розташування та вид. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.





За словами начальниці управління екології та урбаністики Олександри Сладкової, платформу обліку дерев Inspectree розробили львівські ІТ-спеціалісти. Її особливістю є те, що мешканці можуть бачити результати цієї інвентаризації. Львів’яни можуть зайти на сайт і в реальному часі побачити, що є проінвентаризовано на даний момент.

«Всі можуть бачити на карті дерево і його стан. Колір маркера визначає стан рослини. Відповідно, зелений маркер означає хороший стан, жовтий – задовільний стан, який потребує певного втручання, а червоний – дерево перебуває у незадовільному стані, і його треба замінити при першій можливості, однак це не означає, що воно аварійне. Ми маємо орієнтуватись скільки дерев потребують заміни», – розповіла Олександра Сладкова.

Також вона зауважила, що особливе маркування мають цінні дерева, зокрема ті, які мають вік понад 100 років, або нетиповий сорт.

«Так само на сайті можна знайти дерева-пам’ятки, які позначені на карті зіркою. Зірками ми маркуємо винятково цінні дерева для Львова. Переважно йдеться про ті, що мають вік понад 100 років, або нетиповий сорт. Вони є естетично привабливими та потребують особливого піклування. В нас є ще 2 тисячі чіпів, якими ми, в першу чергу, інвентаризуватимемо особливі дерева і ті, які є в доброму стані», – пояснила посадовиця.

Додамо, що наразі у Львові обліковано вже 2 758 дерев.

«Прочіповано поки небагато дерев – близько 15. Але ми закупили 2000 чіпів на перший рік. Але, наприклад, на карту нанесено проінвентаризовані дерева – їх понад 2700», – сказала Олександра Сладкова.

Зокрема, сьогодні прочіпували знакове дерево біля пам’ятника Королю Данилу Галицькому. Дерева наносять на мапу з точними географічними координатами. У формі можна додати також параметри рослини. Всі деталі доданого дерева можна подивитися клікнувши на нього. Також у майбутньому в системі можна буде додавати фотографії та інформацію про місця під дерева.

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