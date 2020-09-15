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Львів'ян запрошують відвідати екскурсії топ-зеленими зонами Львова і «парковий університет»

Соломія Головіна

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У Львові з 17 вересня до 31 жовтня відбуватимуться Дні природної спадщини. Це серія краєзнавчих публічних заходів, присвячених 180-річчю з дня народження Арнольда Рерінґа, завдяки якому Львів отримав найкращі зелені зони в історичній частині міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛКП «Бюро спадщини».

 

Для  львів’ян організовують серію заходів, які матимуть на меті познайомити містян ближче з історією парків, скверів та палісадників Львова.

«Головною ціллю заходу є привернення уваги мешканців та професійного середовища до стану парків, адже це дуже цінна природна спадщина Львова, яка є невіддільною складовою міського простору. Зокрема, будемо активно обговорювати необхідність запровадження посади міського садівничого, для збереження цих зелених зон, а також ближче знайомити усіх охочих із цією спадщиною», – розповів директор ЛКП «Бюро спадщини»  Павло Богайчик.

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Зокрема, у Львові організують «парковий університет» із вуличними лекціями під час яких можна буде дізнатися історію парків, палісадників міста, вклад у розвиток Арнольда Рерінґа. А також  почути фахові розповіді про догляд за парками та їхню роль у контексті кліматичних змін.

«Також на площі Ринок біля ратуші облаштуємо спеціальні вуличні інформаційні стенди про те ким був Арнольд Рерінґ та яким був його вклад у розвиток зелених зон міста», – додає Павло Богачик.

Усі охочі зможуть завітати і на краєзнавчі екскурсії головними зеленими зонами міста, а також привести дітей на паркові майстер-класи, під час яких малечу, зокрема, вчитимуть розрізняти види дерев, рослин та птахів.

Реєстрація на Дні природної спадщини відбуватиметься на сторінці «Бюро спадщини» https://www.facebook.com/spadshchyna.lviv.ua/ в анонсах за кілька днів до початку кожної з подій. Усі події відбуватимуться за попередньою реєстрацією з дотриманням карантинних обмежень.

Додамо, що вхід на всі події «паркового університету» є безкоштовними, екскурсії коштуватимуть 50 грн.

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