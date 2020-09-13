На Львівщині з 14 вересня запрацює нове епідзонування: два райони стануть «червоними»

Завтра, 14 вересня, в Україні починає діяти нове карантинне зонування. Згідно із ним два райони Львівщини опинилися у «червоній зоні», частина області опинилася у «жовтій» та «помаранчевій» зонах. Відповідне рішення ухвалили під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

До «червоної зони» буде віднесено: Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області.

У «помаранчевій зоні» будуть: міста Львів та Дрогобич, Бродівський, Городоцький, Жовківський, Миколаївський та Радехівський райони Львівської області.

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До «жовтої зони» потрапили: міста Борислав, Моршин, Самбір та Стрий, Буський, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам’янко-Бузький, Самбірський, Сколівський, Сокальський та Яворівський райони Львівської області.

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Зазначимо, коли регіон потрапляє у «помаранчеву зону», то там забороняється:

діяльність закладів розміщення (хостели, турбази, окрім готелів);

діяльність розважальних закладів (ресторанів у нічний час);

планові госпіталізації в лікарнях;

спортзали, фітнес-центри, заклади культури;

прийом нових змін в дитячі табори;

обмеження для масових заходів (1 людина на 20 квадратних метрів);

Коли регіон чи район потрапляє до «червоної зони», то там діють обмеження «помаранчевої зони», а також забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти та діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.

Натомість, коли регіон потрапляє у «жовту зону», то там починає діяти заборона на відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку. Крім цього діють і заборони «зеленої зони». Зокрема, мешканці повинні використовувати маски чи респіратора у громадських будівлях та транспорті, проведення масових заходів можливе за умови не більше 1 людини на 5 квадратних метрів, кінотеатри можуть працювати із заповненістю на 50%. Перевезення пасажирів можливе тільки в межах сидячих місць.

Як відомо, станом на ранок 13 вересня у Львові та на Львівщині підтверджено 16 914 випадків інфікування коронавірусом. Загалом 472 людини померли, 5 247 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу дістав Київ, а Львівська область зайняла друге.

Також додамо, що на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через велику заповненість «ковідних» ліжкомісць на Львівщині розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Водночас станом на 11 вересня у області поменшало пацієнтів з коронавірусом, які потребують госпіталізації: показник завантаженості ліжкомісць становить 48,2%.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.