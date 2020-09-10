COVID-19 на Львівщині: нових хворих не виявили у трьох районах

Коронавірус діагностували у 16 452 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у трьох районах та ще у шістьох містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.
Коронавірус на Львівщині підхопили 16 452 людини. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1258 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 183, тобто 14,5% від загальної кількості проведених досліджень.
Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 7717 пацієнтів, на другому місці йде Пустомитівщина – 1337 пацієнтів, слідом йдуть Яворівський (985) і Жовківський райони (829). Натомість найменше хворіють у Моршині, Стебнику, Новому Роздолі та Трускавці.
При цьому за останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у трьох районах області, а також у Самборі, Червонограді, Трускавці, Новому Роздолі, Стебнику і Моршині.
COVID-19 виявили у мешканців:
- м. Львів – 7717 (+76)
- Пустомитівський район – 1337 (+29)
- Яворівський район – 985 (+6)
- Жовківський район – 829 (+4)
- Миколаївський район – 673 (+9)
- Кам’янка-Бузький район – 497 (+1)
- Городоцький район – 474 (+8)
- Перемишлянський район – 382 (+18)
- м. Дрогобич – 373 (+2)
- Сокальський район – 351 (0)
- Жидачівський район – 279 (0)
- м. Самбір – 238 (0)
- Золочівський район – 227 (+1)
- Самбірський район – 225 (+2)
- Дрогобицький район – 194 (+1)
- Бродівський район – 173 (+11)
- Мостиський район – 168 (+1)
- м. Стрий – 164 (+2)
- м. Червоноград – 150 (0)
- Буський район – 140 (+1)
- Стрийський район – 138 (+3)
- Радехівський район – 124 (+2)
- м. Борислав – 123 (+3)
- Сколівський район – 106 (+2)
- Турківський район – 105 (0)
- Старосамбірський район – 94 (+1)
- м. Трускавець – 58 (0)
- м. Новий Розділ – 40 (0)
- м. Стебник – 40 (0)
- м. Моршин – 16 (0)
Побороли недугу вже 5084 мешканці Львівської області, за останню добу – 125 осіб. Внаслідок ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 455 людей, в тому числі одна особа за останню добу.
Нагадаємо, Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.
Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць – 53%. Із таким показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.
Також львівські медики почали фіксувати випадки безсимптомного перебігу двобічної пневмонії, викликаної COVID-19.
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Наталя Дуляба