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COVID-19 на Львівщині: нових хворих не виявили у трьох районах

Наталя Дуляба

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Коронавірус діагностували у 16 452 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у трьох районах та ще у шістьох містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

 

Коронавірус на Львівщині підхопили 16 452 людини. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1258 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 183, тобто 14,5% від загальної кількості проведених досліджень.

Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 7717 пацієнтів, на другому місці йде Пустомитівщина – 1337 пацієнтів, слідом йдуть Яворівський (985) і Жовківський райони (829). Натомість найменше хворіють у Моршині, Стебнику, Новому Роздолі та Трускавці.

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При цьому за останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у трьох районах області, а також у Самборі, Червонограді, Трускавці, Новому Роздолі, Стебнику і Моршині.

COVID-19 виявили у мешканців:

  • м. Львів – 7717 (+76)
  • Пустомитівський район – 1337 (+29)
  • Яворівський район – 985 (+6)
  • Жовківський район – 829 (+4)
  • Миколаївський район – 673 (+9)
  • Кам’янка-Бузький район – 497 (+1)
  • Городоцький район – 474 (+8)
  • Перемишлянський район – 382 (+18)
  • м. Дрогобич – 373 (+2)
  • Сокальський район – 351 (0)
  • Жидачівський район – 279 (0)
  • м. Самбір – 238 (0)
  • Золочівський район – 227 (+1)
  • Самбірський район – 225 (+2)
  • Дрогобицький район – 194 (+1)
  • Бродівський район – 173 (+11)
  • Мостиський район – 168 (+1)
  • м. Стрий – 164 (+2)
  • м. Червоноград – 150 (0)
  • Буський район – 140 (+1)
  • Стрийський район – 138 (+3)
  • Радехівський район – 124 (+2)
  • м. Борислав – 123 (+3)
  • Сколівський район – 106 (+2)
  • Турківський район – 105 (0)
  • Старосамбірський район – 94 (+1)
  • м. Трускавець – 58 (0)
  • м. Новий Розділ – 40 (0)
  • м. Стебник – 40 (0)
  • м. Моршин – 16 (0)

Побороли недугу вже 5084 мешканці Львівської області, за останню добу – 125 осіб. Внаслідок ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 455 людей, в тому числі одна особа за останню добу.

Нагадаємо, Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць 53%. Із таким показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Також львівські медики почали фіксувати випадки безсимптомного перебігу двобічної пневмонії, викликаної COVID-19.

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