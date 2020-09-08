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Зараз не доводиться говорити про масове захворювання медиків на COVID-19, – ЛОДА

Соломія Головіна

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Пік захворювання на COVID-19 медпрацівників Львівщини припав на квітень – початок травня, але зараз ситуація стабілізувалася. Про це 8 вересня під час брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає кореспондентка Львівського порталу.

 

Що стосується медичних працівників, то в нас зараз спостерігається стабільна ситуація. Найбільшим піком захворюваності на COVID-19 був квітень – початок травня», – сказав Орест Чемерис.

При цьому посадовець наголосив, що станом на сьогодні ситуація є абсолютно стабільною: із понад 1700 захворілих медпрацівників 80% вже одужали.

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«Говорити про те, що є якісь масові захворювання медпрацівників, зокрема в конкретних установах, на щастя, не приходиться», – резюмував Орест Чемерис.

Як повідомляв Львівський портал, станом на 31 серпня в Львівській області одужало 1359 медиків з 1745 захворілих на COVID-19. Серед них: лікарі – 591, середній медичний персонал – 668, молодший медичний персонал – 306, інший персонал – 180.

За інформацією Фонду соціального страхування України, у Львівській області найбільше в Україні хворих на COVID-19 медичних працівників.

Загалом станом на 8 вересня на Львівщині коронавірус підтвердили у 16 073 людей.

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