У Міносвіти пояснили, що гаряче харчування у школах відновлять, коли скасують карантин

Заступниця міністра освіти та науки Любомира Мандзій на своїй сторінці у Facebook повідомила про те, що повноцінне гаряче харчування у школах відновлять після скасування дії карантинних обмежень.

«Дорогі батьки, знаю, що з початком нового навчального року ви невдоволені тим, як харчуються ваші діти у шкільних їдальнях. Розумію, що тих «сніданків» для учнів початкової школи, які порційно фасуються в разову упаковку, недостатньо для повноцінного сніданку. Але в умовах пандемії організація шкільного харчування потребує інших підходів. Саме тому це вимушені дії на час, поки у країні діють карантинні обмеження», – написала посадовиця.

За словами Любомири Мандзій, у жодному випадку це не є заміною гарячого харчування. При цьому вона додала, що після скасування дії карантинних обмежень школи повернуться до звичної моделі мультипрофільного харчування дітей.

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«Адже Нова Українська Школа – це безпечне освітнє середовище, в якому одним із пріоритетів є здорове шкільне харчування», – написала вона.

Нагадаємо, 1 вересня всі 117 шкіл Львова відчинили свої двері для учнів. Детальніше про це читайте у репортажі Львівського порталу «День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік».

Зазначимо, через пандемію коронавірусу навчання у школах залежатиме від того, в якій зоні перебуває регіон. Школи «червоної зони» навчатимуться онлайн.

Детальніше з рекомендаціями МОЗу щодо організації навчання у школах та дитсадках під час COVID-19 можна ознайомитися за цим посиланням.

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