В Україні підготують 15 тисяч додаткових ліжок для хворих на COVID-19

Міністерство охорони здоров’я планує підготувати у лікарнях додатково ще 15 тисяч ліжок для пацієнтів із COVID-19 у зв’язку зі зростанням кількості хворих. Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 7 вересня, передає Укрінформ.

За словами Степанова, станом на сьогодні в Україні є 35 тисяч ліжкомісць для хворих на COVID-19.

«Я думаю, що найближчим часом Міністерством охорони здоров’я буде надане відповідне доручення на місця. Окрім тих 35 тисяч ліжок, які в нас уже визначені під COVID-19, у зв’язку зі зростанням кількості хворих ми вважаємо, що нам треба почати готувати ще в певній кількості ліжка для хворих, залежно від регіону. Я думаю, що … в цілому по Україні … нам треба приготувати ще близько 15 тисяч ліжок», – зазначив Степанов.

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Він нагадав, що спочатку було відведено для хворих на коронавірусну хворобу 12 тисяч ліжок у медичних закладах України, проте згодом їх кількість збільшили до 35 тисяч.

«Але у зв’язку з тим, що ви бачите, яке зростання – ми майже наближаємося до 3 тисяч (за добу, – ред.), і я думаю, нам треба готуватися до будь-якого розвитку подій. Окрім того, є пропозиція від Міністерства охорони здоров’я, думаю, що нам треба закупити додаткове обладнання, а саме кисневі концентратори», – наголосив Степанов.

В Україні станом на ранок 7 вересня в Україні 138 068 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу COVID-19 виявили у 2 174 людей.

Нагадаємо, Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць – 53%. Із таким показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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