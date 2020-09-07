Понад 138 тисяч інфікованих COVID-19 в Україні: географія поширення

В Україні станом на ранок 7 вересня 138 068 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу COVID-19 виявили у 2 174 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Загалом в Україні зафіксовано 2 877 летальних випадків, 62 606 пацієнтів одужали.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

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1.Львівська область – 15 881 випадок;

2.м. Київ – 15 276 випадків;

3.Чернівецька область – 11 272 випадки;

4.Харківська область – 10 972 випадки;

5.Івано-Франківська область – 10 348 випадків;

6.Рівненська область – 9 762 випадки;

7.Одеська область – 8 525 випадків;

8.Закарпатська область – 8 091 випадок;

9.Тернопільська область – 7 390 випадків;

10.Київська область – 6 278 випадків;

11.Волинська область – 5 883 випадки;

12.Вінницька область – 4 406 випадків;

13.Житомирська область – 3 746 випадків;

14.Хмельницька область – 3 195 випадків;

15.Дніпропетровська область – 2 767 випадків;

16.Чернігівська область – 2 372 випадки;

17.Сумська область – 1 963 випадки;

18.Черкаська область – 1 950 випадків;

19.Запорізька область – 1 931 випадок;

20.Миколаївська область – 1 665 випадків;

21.Донецька область – 1 630 випадків;

22.Полтавська область – 973 випадки;

23.Кіровоградська область – 858 випадків;

24.Херсонська область – 500 випадків;

25.Луганська область – 434 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 вересня 2020 року до Центру надійшло 2 123 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 199 986 повідомлень про підозру на COVID-19.

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