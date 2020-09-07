Понад 138 тисяч інфікованих COVID-19 в Україні: географія поширення

В Україні станом на ранок 7 вересня 138 068 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу COVID-19 виявили у 2 174 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
Загалом в Україні зафіксовано 2 877 летальних випадків, 62 606 пацієнтів одужали.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
1.Львівська область – 15 881 випадок;
2.м. Київ – 15 276 випадків;
3.Чернівецька область – 11 272 випадки;
4.Харківська область – 10 972 випадки;
5.Івано-Франківська область – 10 348 випадків;
6.Рівненська область – 9 762 випадки;
7.Одеська область – 8 525 випадків;
8.Закарпатська область – 8 091 випадок;
9.Тернопільська область – 7 390 випадків;
10.Київська область – 6 278 випадків;
11.Волинська область – 5 883 випадки;
12.Вінницька область – 4 406 випадків;
13.Житомирська область – 3 746 випадків;
14.Хмельницька область – 3 195 випадків;
15.Дніпропетровська область – 2 767 випадків;
16.Чернігівська область – 2 372 випадки;
17.Сумська область – 1 963 випадки;
18.Черкаська область – 1 950 випадків;
19.Запорізька область – 1 931 випадок;
20.Миколаївська область – 1 665 випадків;
21.Донецька область – 1 630 випадків;
22.Полтавська область – 973 випадки;
23.Кіровоградська область – 858 випадків;
24.Херсонська область – 500 випадків;
25.Луганська область – 434 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 вересня 2020 року до Центру надійшло 2 123 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 199 986 повідомлень про підозру на COVID-19.
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Соломія Головіна